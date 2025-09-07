Leader sotto pressione, parlamenti divisi, crisi economiche che minano la stabilità, ma uniti nello sforzo — almeno formale — di offrire garanzie a Kiev, senza però una linea comune sull’assistenza militare. Cosa sta accadendo ai governi di Francia, Germania e Regno Unito che attraversano una fase di grande fragilità interna proprio nel momento in cui l’Europa è chiamata a mostrare compattezza sul fronte della sicurezza ucraina
Macron, Merz e Starmer, tre giganti dai piedi d’argilla
07 settembre 2025 • 20:19Aggiornato, 07 settembre 2025 • 20:30
