possibili conseguenze dell’inchiesta sulle stragi

Il giallo mafia-appalti, gli effetti su Graviano del teorema dei pm

Attilio Bolzoni
02 ottobre 2025 • 20:11

Se davvero è come dicono i tifosi della pista “mafia e appalti”, se davvero i pm di Caltanissetta credono a questa tesi, allora il padrino Graviano, condannato, non può essere più il colpevole

Se dovessimo prendere per buone tutte le voci che si rincorrono intorno alla strage Borsellino, se dovessimo dar retta alle stupidaggini o – peggio –  alle menzogne sapientemente propagate sull'uccisione del procuratore di Palermo, oggi potremmo fare uno scoop giornalistico sensazionale. Anticipando la notizia persino ai magistrati di Caltanissetta, cioè a coloro i quali indagano sull'attentato del 19 luglio 1992 in via D'Amelio, cioè a coloro i quali dovrebbero saperne più degli altri su mandan

Attilio Bolzoni

Giornalista, scrive di mafie. Ha iniziato come cronista al giornale L'Ora di Palermo, poi a Repubblica per quarant'anni. Tra i suoi libri: Il capo dei capi La Giustizia è Cosa Nostra firmati con Giuseppe D'Avanzo, Parole d'Onore, Uomini Soli, Faq Mafia e Il Padrino dell'Antimafia.

