Il manifesto per il corteo del 21 giugno sembra avere come primo bersaglio il Partito democratico, in un’ottica di competizione a sinistra che può essere molto controproducente. Sarebbe ora di imparare la lezione della destra

Appaiono platealmente di parte le parole con cui Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli hanno tratteggiato i confini del manifesto per la manifestazione indetta contro gli ultimi sviluppi della guerra in Medio Oriente.

Non è solo per non aver nemmeno menzionato i bombardamenti su obiettivi civili israeliani (senza che nessuno di questi nasconda reti di tunnel sotterranei rifugio per miliziani e armamenti), in ossequio a un banale principio di non contraddizione.

Ma, soprattutto direi, per il solito uso del diritto internazionale, ridotto a clava da scagliare sulla testa dell’altra parte, coerenti con l’analisi geopolitica che lo indica come uno dei sette fronti su cui si svolgono i conflitti.

La guerra che si è aperta il 7 ottobre dimostra, semmai, il fallimento della capacità di intervento di tutti gli organi internazionali, incapaci persino di denunciare la città sotterranea che si stava costruendo a Gaza, la rete di tunnel in Libano, il riarmo e l’avanzamento di Hezbollah oltre il fiume Litani, lo sviluppo del nucleare iraniano, ormai arricchito al punto da superare di molto la soglia ritenuta utile per l’utilizzo civile. E chi sa mai perché, visto che il giorno dopo l’arsenale retorico che si diffonde sui social inaugura sempre la campagna con cui ogni parte tenta di uscire dall’angolo in cui l’ha posta l’ultima mossa o l’ultima dichiarazione.

Il nucleare iraniano

Ovviamente tutti, ma proprio tutti, sapevano che l’Iran si stesse procurando l’atomica, vera risposta a un Medio Oriente a trazione sunnita-israeliana. Scenario equivalente a due dita negli occhi per la Repubblica islamica.

Sarebbe da chiedersi quanto sia stato saggio costringere l’Iran a questa extrema ratio, mandando a mare la stagione riformista (termine certo da non valutare attraverso parametri occidentali) di Hassan Rouhani, e aprire una riflessione sul modo in cui si è arrivati a questo punto di non ritorno, comprendendo nel discorso, ça va sans dire, la tendenza imperiale dell’antica Persia, che non ha mai fatto mistero delle sue mire egemoniche.

Ormai i buoi sono scappati e la politica non ha forse nemmeno le competenze per simili analisi, preferendo appunto la propaganda, come si evince dalle dichiarazioni di cui sopra.

Parole così sfacciate da doversi derubricare alla voce propaganda, col chiaro intento di cavalcare il sentimento antisionista, che solo pochi mesi addietro sarebbe stato sinonimo di antisemitismo, ma che ora è sdoganato dal conflitto come e più del 1967.

Spero che nessuno abbia la decenza di parlare di sentimento di umanità o di assurdi richiami alla giustizia universale, quando gli stessi soggetti e il mondo tutto nemmeno menzionano conflitti, persino più tragici e distruttivi, del già catastrofico scenario di Gaza.

La pazienza di Schlein

Ed è qui che si impone una riflessione sul nostro centrosinistra. Come ha scritto Piero Ignazi, finora Elly Schlein, per perseguire l’idea del campo semi-largo, unica soluzione politica consentita dal pallottoliere, ha avuto la pazienza di Giobbe nei confronti delle giravolte e le tirate di corda di Giuseppe Conte.

La manifestazione indetta per il 21 giugno, in cui il sentimento anti-israeliano si incrocerà con l’avversione al piano di riarmo europeo e le mai sopite pulsioni anti-Nato apre qualche falla nella strategia.

Ovvio che il Pd, già stressato dai distinguo del 7 giugno, non avrebbe potuto partecipare. Un campanello d’allarme per l’alleanza obbligata: su Gaza (o su Israele?) il popolo della sinistra bene o male converge, ma cosa succederà se Conte in campagna elettorale ricomincerà a sparare alzo zero sul tema migranti, a rispolverare il sentimento anti-Ue e altri argomenti cari a un certo elettorato Cinque stelle?

Schlein rischierebbe il destino di Enrico Letta che, dopo l’esperienza del governo Draghi prima appoggiata e poi abortita dai contiani, si è trovato costretto ad abbandonare l’idea del campo largo, subendo infine la beffa della defezione di Carlo Calenda.

Nessuna novità, è il solito problema della coperta troppo corta a sinistra, mentre diventa incredibilmente amplissima a destra, dove gli elettorati sorvolano sopra immani differenze sperando di portare a casa ognuno il proprio pezzettino, in barba a ogni convinzione ideologica.

Soluzioni? Forse anche il Pd deve cominciare a porre dei paletti invalicabili, facendo capire di essere indispensabile quanto e più degli altri. Nella speranza che anche il M5s si emancipi dall’idea che il suo vero rivale politico siano i democratici. Umberto Bossi non drenava voti a Silvio Berlusconi ma, col 5 per cento, gli imponeva logiche di governo che hanno portato alla Lega ministeri chiave. È forse preferibile stare all’opposizione in pianta stabile?

