Manovra, difesa ed Europa: cosa deve fare adesso Meloni

Legge di bilancio, sostegno militare all’Ucraina e istituzioni europee. È il “problema dei tre corpi” che il governo Meloni si trova a gestire in queste settimane. La legge di bilancio è di piccola taglia rispetto ad altre annate, ma in ogni caso mostra frizioni tra le forze del centrodestra. In parte queste sono fisiologiche in quanto la politica si fonda anche sul chi-prende-e-cosa e in parte però si intrecciano con le questioni di politica internazionale. Costrizioni economiche Meloni e Gio