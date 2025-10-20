Il ruggito di Marina Berlusconi. La nuova militante anti big tech

true false

«L’alba della società post-alfabetizzata». Non è un film horror con morti viventi ma il titolo che James Marriott, editorialista del Times, ha dato a un articolo della sua newsletter in cui teorizza la catastrofe culturale dentro cui staremmo affogando. Dopo la rivoluzione della stampa nei secoli scorsi, da quando abbiamo sostituito la carta con lo smartphone e i caroselli su Instagram con i pezzi di approfondimento stiamo diventando zombie affamati di testi brevissimi che ci fanno dimenticare c