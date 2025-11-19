Intelligenza artificiale e robot dottori, che fine faranno i medici tra 20 anni

true false

Lo sviluppo dell’Ia e della robotica rivoluzionerà la pratica della medicina e la formazione dei medici. E anche il loro ruolo sociale potrebbe subire importanti cambiamenti nei prossimi decenni

Un paio di settimane fa, un collega della Svizzera italiana mi diceva di aver partecipato a una riunione del Dipartimento di sanità dove ci si chiedeva come sarebbe stata la medicina nel 2050 e cosa si sarebbe dovuto fare per giungere preparati all’appuntamento. Non credo che al nostro ministero della Salute si sia mai tenuta una riunione di questo genere. Troppo presi a tappare buchi e fare equilibrismi di bilancio. Eppure, si dovrebbe, perché la tecnologia medica sta avanzando con una velocità