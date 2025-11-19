Il futuro della sanità

Intelligenza artificiale e robot dottori, che fine faranno i medici tra 20 anni

Daniele Coenmedico
19 novembre 2025 • 07:00

Lo sviluppo dell’Ia e della robotica rivoluzionerà la pratica della medicina e la formazione dei medici. E anche il loro ruolo sociale potrebbe subire importanti cambiamenti nei prossimi decenni

Un paio di settimane fa, un collega della Svizzera italiana mi diceva di aver partecipato a una riunione del Dipartimento di sanità dove ci si chiedeva come sarebbe stata la medicina nel 2050 e cosa si sarebbe dovuto fare per giungere preparati all’appuntamento. Non credo che al nostro ministero della Salute si sia mai tenuta una riunione di questo genere. Troppo presi a tappare buchi e fare equilibrismi di bilancio. Eppure, si dovrebbe, perché la tecnologia medica sta avanzando con una velocità

Medico d’urgenza, è stato per 15 anni direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale Niguarda di Milano.  Membro del Direttivo nazionale della Academy of Emergency Medicine and Care (AcEMC).  Ha collaborato per  anni con le associazioni dei consumatori a progetti di educazione e di divulgazione in campo sanitario. Ha pubblicato: Margini di errore (Mondadori,  2019), L’arte della probabilità (Raffaello Cortina, 2021), Quella voce che nessuno ascolta con Valeria Raparelli (Giunti, 2023) e Corsia d'emergenza (chiarelettere, 2024).

