Monte dei Paschi è il cavallo di Troia con cui il governo (ancora azionista di maggioranza relativa dell’istituto senese) ha conquistato, assieme agli eredi Del Vecchio e Caltagirone, Mediobanca con il suo gioiello più prezioso, le Generali. Gli azionisti hanno già beneficiato di lauti dividendi, ma dopo l’8 settembre, sarà Francoforte a dare le carte valutando se sono stati rispettati tutti i requisiti richiesti

Troppo facile, adesso, buttarla sulla guerra dei campanili. Roma che conquista Milano. La capitale che torna a dettar legge e la definitiva sconfitta dei salotti della finanza nordica. Certo, l’assedio al fortino di Mediobanca, l’attacco sferrato da Francesco Gaetano Caltagirone e dagli eredi Del Vecchio sfruttando l’ariete del Monte dei Paschi sotto lo sguardo compiacente di Giorgia Meloni, si presta facilmente al racconto in chiave di rivincita degli outsider.

È la scalata vincente, si legge in questi giorni, ai danni di quelli che «le azioni non si contano, ma si pesano», per citare una frase attribuita a Enrico Cuccia, il banchiere che dal suo ufficio a Mediobanca per mezzo secolo si servì dei politici, tenendoli a distanza, per gestire a modo suo gli affari delle grandi famiglie del capitalismo nazionale. Adesso invece non ci resta che attendere fino all’8 settembre (data non esattamente fortunata, dalle nostre parti), quando l’offerta lanciata in Borsa da Siena rimetterà finalmente le cose a posto, consegnando a Caltagirone & Co. le chiavi di quella che un tempo si chiamava la Galassia del Nord, cioè la banca d’affari fondata da Cuccia insieme al suo gioiello più prezioso, le Assicurazioni Generali.

Questa, per sommi capi, è la narrazione che va per la maggiore nell’estate del grande ribaltone finanziario. Una parabola certo molto apprezzata dalle parti di palazzo Chigi, perché alla fine, è la politica che vince contro l’aristocrazia del denaro e naturalmente anche contro i poteri forti, ci mancherebbe. La trama può suonare a tratti perfino edificante, se non fosse che il copione zoppica quando dalla propaganda si arriva a parlare di regole e di mercato, a parole invocato da tutti i protagonisti della vicenda.

L’asta dei sospetti

Sotto il grande cielo della finanza globale non si era mai vista, per dire, un’asta di azioni quotate in Borsa come quella che nel novembre scorso ha consentito a Caltagirone, Del Vecchio e Banco Bpm, anche con la controllata Anima, di comprare un 15 per cento del Monte dei Paschi messo in vendita dal governo. Adesso tocca alla procura di Milano, che indaga sul caso, accertare che le regole del gioco siano state rispettate.

Fin d’ora però si può dire che l’operazione apparecchiata dal Tesoro di Giancarlo Giorgetti presenta una serie di evidenti anomalie rispetto a quanto solitamente accade in casi analoghi sui mercati finanziari. A soli due mesi di distanza dall’asta dei sospetti è arrivato l’annuncio a sorpresa del Monte dei Paschi, pronto a lanciare un’ops su Mediobanca.

Quindi una banca come quella di Siena salvata col denaro dei contribuenti (oltre 7 miliardi di fondi pubblici per evitare il crack) si è subito lanciata in una scalata miliardaria in Borsa. Va ricordato che il Monte era appena uscito dal tunnel del risanamento, visto che a fine 2024 sono venuti a cadere i vincoli imposti dalla Ue in relazione agli aiuti di stato a suo tempo concessi da Roma.

A Siena, ancora adesso, il maggior azionista è il Tesoro con una quota dell’11 per cento e alle sue spalle troviamo, con partecipazioni del 9,9 per cento ciascuno, Caltagirone e la holding dei Del Vecchio, a cui il Tesoro stesso, ora nel doppio ruolo di arbitro e giocatore, ha ceduto una parte delle sue azioni del Monte tramite l’asta di cui s’è detto.

Concerti e conflitti

Anche Caltagirone e la famiglia Del Vecchio si trovano in una posizione con pochi eguali sui mercati finanziari, che finisce per esporli a potenziali conflitti d’interessi. Entrambi i gruppi sono azionisti di peso in Generali e Mediobanca, così come in Mps, che vuole scalare la seconda per comandare anche a Trieste. I primi acquisti di Del Vecchio su Mediobanca risalgono al 2019, mentre il costruttore romano è sbarcato a Piazzetta Cuccia nel 2021, ma ha cominciato a comprare titoli del gruppo assicurativo addirittura nel 2016, al pari del patron di Luxottica, scomparso nel giugno del 2022.

Questi investimenti miliardari hanno garantito enormi guadagni in termini di dividendi e di potenziali plusvalenze, ma strada facendo sono aumentati anche i sospetti che i due gruppi stessero agendo di concerto, cioè in base a un accordo non comunicato al mercato. Una violazione che sulla carta potrebbe condannarli a lanciare un’offerta cash su Generali da 30 miliardi. Mediobanca, nel tentativo di difendersi, ha più volte segnalato il presunto concerto, anche di recente alla Bce, ma senza risultati.

Francoforte però tornerà a esaminare il dossier dopo l’8 settembre, quando, come pare ormai certo, Mps avrà completato con successo l’ops su Mediobanca diventandone il principale azionista e a Siena l’asse Caltagirone-Del Vecchio potrebbe arrivare a controllare oltre il 40 per cento della banca. A questo punto sarà Francoforte a dare le carte valutando se sono stati rispettati tutti i requisiti richiesti dalla normativa europea ai soci di comando degli istituti di credito. Questione di regole, insomma, su cui a volte inciampa la retorica di regime.

