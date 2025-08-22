Monte dei Paschi è il cavallo di Troia con cui il governo (ancora azionista di maggioranza relativa dell’istituto senese) ha conquistato, assieme agli eredi Del Vecchio e Caltagirone, Mediobanca con il suo gioiello più prezioso, le Generali. Gli azionisti hanno già beneficiato di lauti dividendi, ma dopo l’8 settembre, sarà Francoforte a dare le carte valutando se sono stati rispettati tutti i requisiti richiesti
Mediobanca e la rivincita dei finti outsider
22 agosto 2025 • 20:19
Monte dei Paschi è il cavallo di Troia con cui il governo (ancora azionista di maggioranza relativa dell’istituto senese) ha conquistato, assieme agli eredi Del Vecchio e Caltagirone, Mediobanca con il suo gioiello più prezioso, le Generali. Gli azionisti hanno già beneficiato di lauti dividendi, ma dopo l’8 settembre, sarà Francoforte a dare le carte valutando se sono stati rispettati tutti i requisiti richiesti