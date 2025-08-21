Nel film Per un pugno di dollari, Clint Eastwood dice che «quando l’uomo con la pistola incontra l’uomo col fucile, quello con la pistola è un uomo morto». Quando un mercato fragile e prono al potere incontra un governo nazionalista sfrontato, il mercato è morto.

L’agosto in cui Enrico Cuccia tesseva la ragnatela per attirarci, come una mosca, il mercato in vacanza, si rivela fatale a Mediobanca. Chi la criticò al suo auge e ne vede i limiti attuali, comunque ne deplora la sparizione, realizzata in modi incompatibili con la democrazia costituzionale repubblicana.

Il Terzo polo

Giovedì 21 agosto l’assemblea di Mediobanca, convocata per approvare l’offerta pubblica di scambio su Banca Generali l’ha bocciata, spianando la via a Monte dei Paschi di Siena (Mps) per espugnare – termine adatto ai tempi di ferro – Mediobanca.

Quel che non è riuscito a Giulio Andreotti, Bettino Craxi, Massimo D’Alema etc. riesce al governo di estrema destra. Giorgia Meloni più che «abbiamo una banca», può dire «abbiamo il Terzo polo bancario», obiettivo dichiarato del governo, tanto premuroso dei nostri risparmi da ignorare l’impegno con la Ue a cedere la quota residua in Mps.

Fare davvero il Terzo polo sarà complicato, ma intanto si può mandare al vertice di Generali personale più gradito al deus ex machina dell’operazione, Francesco Gaetano Caltagirone. Davvero il governo gli concede il ruolo di Lord Protettore dei nostri risparmi?

Meloni ringrazi i suoi fidi per l’abilità manovriera, Forza Italia per l’afonia che sempre nei momenti-chiave connota il suo liberalismo di facciata, l’opposizione che non capisce la portata del take-over su Mediobanca, infine gli attori di mercato che han spianato la via a Caltagirone e Delfin per motivi vari: c’è chi avrà bisogno della riconoscenza del governo, chi è troppo pavido per opporsi ai suoi desiderata, chi ha obbedito a pressioni le cui conseguenze forse non ha inteso.

La bocciatura dell’offerta su Banca Generali sorprende anche per l’ampio favore espresso su questa dai proxy advisor. Gli enti che han comprato azioni Mediobanca su input del governo – Enasarco ci ha investito il 70 per cento del portafoglio azionario – perderebbero se il titolo crollasse, magari per la bocciatura dell’offerta.

Vincitori e vinti

A prima vista vince il governo, perde la finanza malvagia col cappello a cilindro, ma la vicenda ha ben altri vincitori e vinti. Vince Caltagirone, da tempo deciso a comandare in Generali, Sacro Graal degli immobiliaristi (pur essendo ormai più finanziere che costruttore). Come ho qui scritto il 17 luglio, egli persegue obiettivi legittimi; guadagna in potere ma perde in autorità il governo, che viola i doveri di equanimità fra le parti e prevedibilità nelle decisioni. Non è una sorpresa, già s’era visto l’uso partigiano del golden power su Banco Bpm.

A perdere non è Alberto Nagel ma l’ingrediente base di un mercato finanziario capace di sostenere la crescita delle imprese: la fiducia degli investitori nel modo in cui le regole di mercato sono rispettate e fatte rispettare, senza favoritismi.

Gran parte del sostegno alle nostre imprese private quotate viene da investitori, specie internazionali che, disse tal Luigi Einaudi, han cuore di coniglio, zampe di lepre e memoria d’elefante. A Meloni & Co. non basterà aver letto Tolkien. Se risultasse ex post un concerto fra governo, Delfin e Caltagirone su Generali, scatterebbe l’obbligo di offerta pubblica, cash per 30 miliardi.

L’amico Trump

Una commissione governativa sta riscrivendo il Testo unico della finanza del 1998. C’è il rischio che la goffa prepotenza mostrata in tale vicenda, deplorevole nel metodo e nell’esito, causi danni enormi.

Se Donald Trump la spunta minacciando i suoi pavidi interlocutori, vuol farlo anche Meloni, trumpiana pure in economia. Lei che con ammirevole improntitudine si voleva pontiere fra Usa e Ue si rivela, anche a chi non voleva proprio vedere, la più fidata amica e seguace di Trump, nemico della Ue come Vladimir Putin. Con le sue ideone, come la protezione dell’Ucraina in base all’articolo 5 ma senza l’articolo 5 e con le sue mossette, Meloni è ben più utile a Trump di Viktor Orbán.

