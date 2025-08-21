C’è il rischio che la goffa prepotenza mostrata nella vicenda di Banca Generali, deplorevole nel metodo e nell’esito, causi danni enormi. Se Donald Trump la spunta minacciando i suoi pavidi interlocutori, vuol farlo anche la nostra presidente del Consiglio
Mediobanca, la premier si prende tutto. Ma la partita è truccata
21 agosto 2025 • 19:12
