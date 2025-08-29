È vero che i soccorsi dei migranti in mare da parte delle navi ong sono coordinati dallo stato, per cui Piantedosi evoca punizioni nei riguardi di chi non obbedisce. Ma è il comandante della nave che, caso per caso, valuta quale sia l’interesse prevalente tra il rispetto dell'ordine ministeriale e la tutela della salute dei migranti, anche decidendo di sbarcare in un luogo più vicino
Mediterranea e il cortocircuito del “sovranismo giuridico” del governo
29 agosto 2025 • 20:13
È vero che i soccorsi dei migranti in mare da parte delle navi ong sono coordinati dallo stato, per cui Piantedosi evoca punizioni nei riguardi di chi non obbedisce. Ma è il comandante della nave che, caso per caso, valuta quale sia l’interesse prevalente tra il rispetto dell'ordine ministeriale e la tutela della salute dei migranti, anche decidendo di sbarcare in un luogo più vicino