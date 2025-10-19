l’analisi

Meloni ancora forte e solida. Ma al paese non lascerà nulla

Lorenzo Castellani
19 ottobre 2025 • 20:54

Stabilità e solidità, ma senza eredità. È questa la formula migliore per riassumere i tre anni dell’esecutivo. La premier ha ottenuto le sue vittorie più importanti a livello internazionale. Ciò che manca ancora è una politica forte, una scelta fondamentale con cui cesellare la propria eredità

Stabilità e solidità, ma senza eredità. È questa la formula migliore per riassumere i tre anni del governo Meloni. A livello internazionale Giorgia Meloni ha ottenuto le sue vittorie più importanti. Dapprima ha sconfitto i pregiudizi e superato lo stigma dell’essere considerata una leader della destra radicale, poi ha mostrato continuità sulle politiche europee (Pnrr), prudenza nella gestione del bilancio, un prolungato sostengo all’Ucraina, pragmatismo sull’immigrazione. In virtù di queste scel

Lorenzo Castellani

Lecturer presso la LUISS School of Government e docente di storia delle istituzioni politiche presso la LUISS Guido Carli. I suoi ultimi libri sono L’ingranaggio del potere e Sotto scacco.

