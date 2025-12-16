l’analisi

Il mercato è sempre libero. Per gli amici di Meloni

Salvatore Bragantini
Salvatore Bragantini
16 dicembre 2025 • 20:31Aggiornato, 16 dicembre 2025 • 20:40

La destra estrema s’è mostrata apertamente interventista su temi finanziari, scegliendo chi doveva fare il terzo polo e chi no. Sono stranamente mancati i proclami a difesa del mercato visti in altre vicende

È vano chiedere professioni di antifascismo alla premier Giorgia Meloni, che è già oltre, trumpiana integrale. Prendano appunti i rosiconi comunisti che volevano «avere una banca» ma essendo dilettanti han fallito. Lei ha appena realizzato il terzo polo bancario, con un inedito partenariato pubblico-privato in cui il pubblico dà il software e i privati, Francesco Gaetano Caltagirone e gli irrequieti eredi Del Vecchio, avendoci messo l’hardware – i soldi freschi – comanderanno. Sembra un film in

Salvatore Bragantini

Economista, già vice direttore generale di Sofipa SpA, poi direttore generale di Arca Merchant SpA, commissario Consob dal 1996 al 2001. È stato amministratore delegato di Centrobanca dal 2001 al 2004. Fino al 30 giugno 2016 ha fatto parte del Securities Market Stakeholder Group che assiste l'Esma – European Securities Markets Authority – nelle misure di attuazione delle direttive dell’Unione europea. Attualmente è presidente di Indaco Ventures SGR. Editorialista prima di Repubblica e poi del Corriere della Sera, attualmente collabora con il quotidiano Domani. Ha scritto Capitalismo all'italiana. Come i furbi comandano con i soldi degli ingenui (1996) e Contro i piranhas. Come difendere le imprese da soci e manager troppo voraci (2018), entrambi editi da Baldini+Castoldi.

