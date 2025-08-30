«Hanno aperto alle 15:30. Alle 15:50 è già pieno». Scorro i miei appunti, Rimini 23 agosto, sala del Meeting di Comunione e liberazione, si aspetta l’ospite d’onore. Ahimè, non è il 2025 ma il 2002. Il presidente del Consiglio si chiama Silvio Berlusconi, «due ore prima provano la claque Sil-vio Sil-vio».

Quando Silvio arriva la sala è una bolgia, si leva la giacca, si arrotola le maniche, spara la prima balla sull’acquisto del difensore della Lazio («mi dispiace deludere, Nesta se po no! Puntiamo sui giovani»), invece lo porterà al Milan per 31 milioni di euro.

Poi attacca: la riforma dello stato, «daremo agli italiani il diritto di scegliere direttamente da chi vogliono essere governati», le grandi opere, la sicurezza «con quattro grandi operazioni: lotta alla droga, alla prostituzione, alle merci taroccate, ai trafficanti di esseri umani», la grandezza italiana e sua ai vertici internazionali: «A Pratica di Mare ho detto a Bush e Putin: guarda che bel mondo lasciamo ai nostri figli!».

Decenni perduti

In questo bel mondo che ci è stato lasciato, quasi un quarto di secolo dopo, Giorgia Meloni ripete le stesse cose con le stesse parole nella stessa sede. Sono diversi gli speechwriter, ha fatto notare Giuliano Ferrara che fu tra quelli di allora (tuttavia far citare Jean Guitton a Berlusconi sarebbe stato difficile anche per lui), ma in prima fila c’è sempre Maurizio Lupi, che era liscio come un bambino, e non è cambiata l’attitudine professionale della platea alla ovation.

C’è qualcosa che intristisce più di un quaderno ingiallito, sono gli slogan uguali che dimostrano decenni perduti, e il conformismo con cui si legge l’evento. Ora si porta la leggenda di Meloni democristiana e centrista, il nuovo collateralismo, il quadrilatero Cl-Cisl-Confindustria-Coldiretti. Dimenticando che l’antico collateralismo presupponeva un pieno di rappresentanza: dei partiti e della società civile. Mentre negli ultimi decenni, come scrisse Peppino Cotturri, uno dei padri del movimento di cittadinanza attiva scomparso un mese fa, la società civile più vivace, diffusa e plurale d’Europa, si è spenta tra dirigenti simili ad amministratori di servizi o aspiranti sottosegretari piuttosto ed è stata spezzata dal populismo che ha teorizzato il rapporto diretto del capo con il popolo, senza mediazioni.

Il risultato è che le principali associazioni, in crisi di identità, di iscritti e di leadership si riducono a platee plaudenti. Non più corpi intermedi ma studi televisivi. Ma quegli applausi sono il segno di una debolezza, non di una forza. E incrociano una politica priva di antenne sensibili nella società, ridotta a consultare sondaggi e social, o a invitare Fedez.

Occupare i vuoti

Poi c’è lo specifico Meloni. Il progetto di proporsi come riferimento di queste debolezze, come ha fatto in politica prima con i rottami del post fascismo e poi con i reduci del berlusconismo. Una specialista nell’occupare i vuoti.

Vale anche per quella parte di società che va sotto la voce mondo cattolico. Nel finale di discorso Meloni ha aperto a Rimini una curiosa polemica, affermando che uno dei meriti di Comunione e liberazione fu quello di reagire alla «scelta religiosa» che avrebbe «confinato i cattolici nelle sacrestie».

Il riferimento è alle divisioni tra Cl e l’Azione cattolica degli anni Settanta-Ottanta. «Un confronto molto lacerante», ha scritto Rosy Bindi su Avvenire, ironizzando sull’improvviso interesse di Meloni per la vicenda: «Non può essere frutto di un corso accelerato, ha avuto un aiuto molto generoso e ben informato, con la testa rivolta al passato».

Forse lo speechwriter di Meloni si chiama Camillo Ruini? In ogni caso è stato un suggerimento avvelenato. La scelta religiosa era l’opposto della fuga in parrocchia, era il rifiuto di trasformare i credenti in massa di manovra, era una richiesta più esigente verso la politica, ebbe i suoi martiri, come Vittorio Bachelet. Ma il tentativo egemonico c’è, punta a favorire la nascita di un clerico-melonismo.

Cattolici in politica

Di fronte alla sfida al Pd non basta agitare in modo stucchevole la questione cattolica, lamentando l’irrilevanza (propria), per contare di più dentro il partito, soprattutto quando si tratterà di fare le liste elettorali. Essere cattolici in politica, nei decenni repubblicani, ha significato equilibrio tra i poteri nelle istituzioni, allargamento della democrazia, nei rapporti internazionali ricerca di pace e dialogo, come nel Mediterraneo, la questione sociale e il bene comune e la dimensione etica della politica, più ampia del non rubare.

Difficile dire cosa abbia a che fare Meloni con questa cultura. Ma peggio sarebbe ridurla a formato bonsai, nel Pd, per ragioni di corrente. Perché la questione della rappresentanza che non c'è riguarda tutti. Anche la sinistra post Pci, anche la Cgil, come dimostrano i referendum di giugno. Nessuno è fuori dal deserto.

