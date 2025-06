La politica estera è sempre stata una coperta buona per la presidente del Consiglio e continua a esserlo. Viene utilizzata con intelligenza come paravento: i fatti internazionali sono talmente gravi che lì si sposta l’attenzione mediatica. Ora che gli Stati Uniti sono passati all’azione militare, alla premier basterà sostenere le ragioni politiche di Trump. Il governo può continuare a guidare indisturbato, l’opposizione è costretta a tentare di avere una posizione sulla catastrofe geopolitica

La politica estera è sempre stata una coperta buona per Giorgia Meloni e continua a esserlo. Dal sostegno obbligato a Kiev nel 2022 per legittimarsi a livello internazionale, al buon rapporto con il democratico Joe Biden nel 2023, dalla posizione fotocopia rispetto a quella di Washington su Gaza che le ha permesso di rimanere allineata alla potenza egemone fino all’elezione di Donald Trump che l’ha proiettata al centro della nuova destra mondiale, la premier si è dimostrata molto più abile con la diplomazia che con le riforme interne.

La politica estera è utilizzata con intelligenza da Meloni come paravento: i fatti internazionali sono talmente gravi che lì si sposta l’attenzione mediatica pur se il governo fa poco e niente e la premier può dosare i rischi da correre rispetto al suo elettorato, ad esempio defilandosi dalla coalizione dei volenterosi sull’Ucraina oppure alternare un protagonismo dell’Italia più marcato quando è presente Trump a un atteggiamento più incolore e un peso specifico minore quando si tratta di iniziative europee, quale il tentativo di mediazione con l’Iran, di cui il nostro paese non fa parte, è l’ultima dimostrazione.

La guerra tra Israele e Iran non è da meno rispetto agli altri teatri nel creare questa copertura, in fondo anche il medio oriente resta un fattore di stabilizzazione a favore del governo. Perché? Perché i paesi europei sono assolutamente impotenti rispetto alla risoluzione del conflitto. Se in Ucraina la fornitura di armi, i piani di ricostruzione, la crescita della spesa in difesa costringono i governi a prendere delle scelte, benché non decisive, ciò non accade in questa nuova guerra.

La disastrosa avventura prima in Iraq di Bush e Blair e poi quella a favore delle primavere arabe, voluta da Obama, hanno messo progressivamente fuori gioco i paesi europei nell’area, anche quelli come Francia e Regno Unito che nel 2011 erano fautori dell’intervento in Libia contro Gheddafi. Da quel momento gli equilibri si sono ridisegnati:

Turchia e Russia sono avanzate nell’area a colpi di denaro e armi, cioè i due vettori su cui si muove la politica profonda, guadagnando posizioni a discapito di Italia, Francia e Regno Unito. Paesi come Libia, Siria, Egitto, Algeria sono progressivamente sfuggiti alla tradizionale influenza dei paesi europei a favore di nuovi attori.

A rimorchio di Trump

Ora che gli Stati Uniti sono passati all’azione militare alla premier basterà sostenere le ragioni politiche di Trump. Ciò per dire che, non contando più quasi nulla i paesi europei rispetto al quadrante mediorientale, Meloni può permettersi di rifugiarsi dietro dichiarazioni vaghe sul conflitto senza prendersi eccessive responsabilità e al tempo stesso può schermarsi dietro all’attenzione mediatica che le guerre generano.

Da quante settimane d’altronde le notizie di politica interna, legate all’economia, alla sicurezza o alle riforme istituzionali, non sono un argomento caldo del dibattito pubblico? Chi è al governo può continuare a guidare indisturbato, anche perché l’opposizione è in ogni caso costretta a seguire l’agenda mediatica e a tentare di avere una posizione sulla catastrofe geopolitica. Ed è qui che la piega presa dalla guerra in Medio Oriente va ancora più a vantaggio della premier. Perché ora i civili di Gaza sono stati sostituiti, sul piano mediatico e politico, dal confronto con l’Iran dell’ayatollah; perché la ridefinizione del campo torna a essere quella tra Occidente e Islam radicale; perché l’intervento americano rende realisticamente difficile a qualunque governo europeo prendere strade alternative a quella di un sostegno, più o meno forte, dell’azione contro Teheran.

L’opposizione può sostenere la pace, auspicare una soluzione diplomatica, ma non può più accusare il governo Meloni di spalleggiare il cinico destrorso Netanyahu nel suo massacro di civili. O, quanto meno, fare questo oggi si rivela una critica politica molto meno efficace di qualche mese fa. Il rovesciamento del fronte costringe l’opposizione a prendere atto di uno scenario più ampio in cui, pur implicando tutte le colpe possibili all’Occidente, a Netanyahu e a Trump, entrano in gioco i missili di un regime teocratico indifendibile sul piano politico e non certo esente da responsabilità rispetto alla guerra in corso.

