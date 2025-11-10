Meloni “draghetta” laziale e Colosimo con le statue di Mussolini, il passato su internet non si cancella

true false

La premier avrebbe un passato su Undernet Italia col nom de plume di “draghetta Khi-ry” – riportato a galla da archeologi di internet – tra l’ardente fede laziale, il cane Ringhio che si sarebbe dovuto chiamare Benito, l’antiberlusconismo in chiave calcistica. Ma che fare quando le tenebre della nostra peccaminosa ombra digitale ci avvolgono?

Il giorno del Giudizio arriverà e i nostri profili social verranno rovesciati come un calzino in cerca di peccati digitali. Anzi, senza ricorrere a dottrine escatologiche, possiamo dire che l’apocalisse virtuale è già potenzialmente in corso per chi ha lasciato nell’etere tracce del suo passaggio, la cosiddetta web footprint. Dunque, per quasi tutti. Di certo la traccia l’ha lasciata Giorgia Meloni, che dal suo passato su Undernet Italia col nom de plume di “draghetta Khi-ry” – recentemente ripo