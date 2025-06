La relazione tra Italia e Francia è una grande incompiuta. I due paesi avrebbero molti interessi comuni in politica estera, soprattutto a livello europeo, ma il rapporto va a singhiozzo almeno dal 2011 quando la crisi del debito sovrano e la missione in Libia fecero deflagrare una tensione mai riassopita.

Per anni tra i due stati è andata avanti una competizione sotterranea fatta di sgambetti, tensioni, sabotaggi – spesso passati per le stanza ovattate della finanza, degli enti pubblici, degli uffici governativi, della diplomazia più che da manifestazioni formali – in particolare per quanto concerneva i rapporti economici e il governo dell’immigrazione.

Gli sforzi del Quirinale, con la firma dell’omonimo Trattato nel 2021, sono riusciti solo in modo parziale a ripristinare una relazione che i rispettivi governi non volevano ricalibrare in modo positivo fino in fondo. Sul piano formale e istituzionale, i vertici dello stato italiano e francese sembrano solidi alleati mentre sul piano del governo degli interessi e dell’economia andavano in onda dei muro contro muro.

Il rapporto Meloni-Macron

La situazione è peggiorata da quando la coalizione di centrodestra ha vinto le elezioni nel 2022 e la Francia di Emmanuel Macron si è inoltrata sul sentiero dell’instabilità politica con la possibilità di vittoria alle elezioni della destra lepenista.

Macron ha sempre rifiutato di considerare la presidente del Consiglio come una leader europea moderata: per il presidente francese Giorgia Meloni è rimasta fino ad oggi soltanto la capa della destra italiana che ha una forte relazione con la destra radicale francese che lo insidia sul piano politico.

Lo stesso dicasi per l’establishment parigino per cui la destra italiana, pur istituzionalizzata e oramai priva di frizione con la Commissione, sui media rimane una “extreme droit” alla stregua di partiti come il Front national e l’AfD. E l’Italia viene considerata dalla Francia, spesso con modi troppo esibiti, come un semplice junior partner da adeguare alla linea politica e agli interessi strategici di Parigi.

Minaccia francese

Se questo atteggiamento dal lato francese era possibile quando l’Italia aveva governi precari e costruiti in parlamento, oggi è molto più difficile da tenere con un governo stabile, di radice sovranista, vittorioso alle urne e che ha guadagnato spazio nelle istituzioni europee pur essendo composto da due partiti, FdI e Lega, nati come euroscettici.

Al tempo stesso, Meloni considera Macron un attore ostile, pronto attraverso le dichiarazioni dei suoi ministri a cercare di mettere in difficoltà il governo italiano. Non solo, ma la Francia è anche percepita come una minaccia alla sovranità italiana in campo finanziario, infrastrutturale e nel settore della difesa.

Dalla vicenda Tim a quella Generali, da ST Microelectronics alle polemiche sul riarmo europeo è evidente l’insofferenza del governo italiano nei confronti delle iniziative che partono da oltralpe e la volontà di affermare un nazionalismo economico più assertivo.

Le tensioni sulle posizioni divergenti in politica estera, come la partecipazione alla coalizione dei Volenterosi, sono frutto di giochi politici incrociati: per Macron le parole di Meloni sull’invio di truppe in Ucraina mirano a farlo apparire come un guerrafondaio; per Meloni la retorica sul presunto isolamento internazionale dell’Italia è il frutto anche di una propaganda francese oltre che dell’opposizione.

Da qui l’impressione di un litigio permanente, e una attuazione leggera del Trattato del Quirinale, tra due paesi che sulle questioni fondamentali non sono poi così tanto distanti.

Da dove ripartire

Si può riformare la relazione tra Italia e Francia? E se si, come? Sono queste le domande che aleggiano in vista dell’incontro del 3 giugno tra Macron e Meloni. Serve il realismo della diplomazia: siccome i due stati sono in competizione tra loro sul piano economico-finanziario e di influenza nel Mediterraneo non si può pretendere di risolvere tutto con un incontro tra capi di governo che non hanno una piena fiducia reciproca e che occupano posizioni politiche differenti, tuttavia la relazione può essere volta in positivo su alcuni punti.

Oggi è di reciproca convenienza che l’Unione europea mantenga una politica economica espansiva, che ci siano fondi comuni per il riarmo e per la tecnologia, che l’immigrazione che passa dal Mediterraneo sia limitata da iniziative e risorse comuni e che i dazi di Donald Trump vengano fronteggiati senza scadere nelle guerra commerciale totale.

Su questi elementi, pur in una logica negoziale che si interseca con quella dei tavoli europei, il rapporto può essere migliorato sottolineando maggiormente i dossier che uniscono Roma e Parigi rispetto a quelli che li dividono. La premessa è però che le classi politiche al governo dei due paesi depongano almeno l’arsenale retorico che si rivolgono contro reciprocamente in una escalation di tensione che non risolve nulla e indebolisce entrambi. Spesso nelle relazioni internazionali un meditato silenzio vale più di mille proclami di amicizia conditi da calci sotto il tavolo.

