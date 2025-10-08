Nel paese delle meraviglie

Meloni “vittima” da Vespa. È l’exit strategy della destra

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ospite della trasmissione RAI \\\"Porta a porta” condotta da Bruno Vespa
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ospite della trasmissione RAI "Porta a porta” condotta da Bruno Vespa
Alice Valeria Oliveri
08 ottobre 2025 • 18:32

Doppia dose in un giorno solo, come si faceva col Johnson&Johnson, la premier è andata sia nel giallo pre-pacchi di Cinque minuti che nel classico azzurro della terza Camera. Sono ore calde, quelle che seguono la scritta sull’ascensore Rai «Vespa infame» (altra vittima, stavolta degli Uniposca)

Antagonisti e cattivi maestri ovunque in questo clima d’odio generale. Bisognerebbe scrivere un breve dizionario del lessico della destra che, nonostante vinca e stravinca, continua a raccontarsi come vittima sacrificale. Non basta Matteo Salvini che si paragona umilmente a Gesù Cristo in quanto personaggio «divisivo» – nel climax del ministro c’erano anche Trump e Berlusconi, mancavano giusto i Beatles –, si unisce al coro anche Giorgia Meloni, la presidente del Consiglio che si stupisce di qua

Per continuare a leggere questo articolo

Alice Valeria Oliveri

Scrittrice

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE