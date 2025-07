L’articolazione di posizioni politiche interne al Pd è tema frequentatissimo dagli osservatori. Gli avversari politici e i media ostili ci vanno a nozze. Dal suo versante, il Pd può leggerlo anche in positivo come l’indizio che, ancorché polemicamente, lo si riconosce come partito largo, plurale, inclusivo. Perno dell’opposizione anche a motivo delle molteplici sensibilità che lo abitano.

E tuttavia non ce la si può cavare con la retorica secondo la quale le differenze sono una ricchezza. Il pluralismo, effettivamente genetico e strutturale per il Pd, va regolato e gestito. Va messo a tema un “discorso sul metodo”. Qualcuno ha evocato un congresso. Nella sostanza un’assise suscettibile di operare un serio e reale chiarimento politico circa il profilo identitario e la linea del Pd.

Lo statuto del partito

A tal fine giova domandarsi se ciò comporti una qualche revisione dello statuto del partito (Antonio Floridia vi ha dedicato un accurato studio) che, allo stato, fa delle primarie aperte concentrate in un solo giorno l’elemento decisivo. In attesa, sarebbe utile comunque praticare alcune elementari regole.

Innanzitutto una intensa istruttoria dei nodi politici di fondo, una serrata riflessione/discussione tra iscritti ed elettori a tutti i livelli. Non limitata alle rappresentanze parlamentari nazionali ed europee. Talvolta autoreferenziali e infeudate in rigide logiche di gruppo.

A seguire, la deliberazione negli organi statutari, quelli che ci sono (alcuni pletorici). La decisione, ancorché quale ultimo atto di un processo partecipativo, dovrebbe essere tuttavia il suo sigillo necessario e impegnativo.

L’unanimismo

In casi recenti che tanto hanno fatto rumore – la difesa comune europea e il piano di riarmo Ue – risulta che la direzione nazionale del partito ne avesse discusso, che essa si sia conclusa con voto unanime, ma che poi la delegazione all’Europarlamento si sia divisa a metà.

Ci spiegano che chi avrebbe potuto dissentire in direzione l’aveva lasciata prima del voto. Non esattamente un comportamento coerente per chi rifiuta il leaderismo e invoca regole e pratiche di partito. Nei deliberati degli organi del Pd è invalso l’unanimismo, la dissimulazione di dissensi suggellati da un voto trasparente e responsabile espresso nelle sue sedi proprie.

Una prassi che non giova alla vera unità e che semmai, a seguire, si dovrebbe coniugare con la disciplina di partito. La quale, se ben intesa e gestita, non è un ferro vecchio, un retaggio comunista da rigettare. Essa non esclude singoli casi di coscienza, non di gruppi organizzati. Distinguendo altresì la natura delle materie.

Altro è quando ci si occupa di questioni che chiamano in causa le concezioni etiche (in un partito laico e plurale come il P), altro è quando si tratta di questioni genuinamente politiche.

Ossessione governista

Ancora: giusto esigere dal Pd cultura di governo, non però l’ossessione governista che lo ha penalizzato in passato. Chi, grazie al partito, siede nelle istituzioni, deve anche tenere in conto (quantomeno non discostarsi troppo dal) sentiment dei propri elettori.

Esemplifico: il Pd, per radici e statuto ideale, non può mostrarsi sordo alla sensibilità del mondo pacifista, naturalmente elaborandola politicamente. Il confronto aperto con essa non va vissuto come un cedimento. Né può essere cura solo di alcuni o appaltata in esclusiva al vertice del partito.

Così pure chi si concepisce come major party attivamente e responsabilmente impegnato ad allestire un’alleanza per l’alternativa dovrebbe mostrarsi tutto intero, in ogni sua componente, teso a propiziare una più larga unità. Pena abdicare proprio all’ambizione/vocazione al governo come certi cultori dogmatici di un centrismo terzista politicamente sterile.

Infine, al di là dei comportamenti di voto, a fare la differenza dovrebbe essere il complessivo modo di stare dentro un partito. Con lealtà e giusto senso di appartenenza. Senza compiacimento nel mettere in piazza le divisioni, senza scomposti protagonismi, senza piegare questioni alte come la politica estera a un gioco di posizionamenti. Con “coscienza di partito”.

