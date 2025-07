Se ci sono state forme di corruzione e trasgressione delle leggi a Milano, queste vanno punite, ma non bisogna gettare il bimbo con l’acqua sporca. La funzione di Milano da traino alle altre città è essenziale e non va demonizzata

L’Italia, come tutti i paesi sviluppati, ha bisogno di città dinamiche che attraggano investimenti, cervelli, attività creative e che sperimentino nuove soluzioni urbanistiche e organizzative. Fino a oggi questo ruolo è stato ricoperto da Milano, città che ha saputo evolversi verso dimensioni e soluzioni moderne.

Milano è oggi (e speriamo anche domani) una città attrattiva, dove gli stranieri fissano la loro residenza e il centro dei loro affari e dove i giovani talentuosi italiani trovano soluzioni professionali all’altezza delle loro esigenze. Milano ha funzionato come attrattore di cervelli stranieri e soprattutto come trattenimento di molti cervelli italiani che altrimenti sarebbe andati all’estero.

Sia chiaro, non c’è nulla di male se un quota anche rilevante di giovani italiani vanno a fare esperienza all’estero, specie se questo estero è l’Europa, che da diversi anni è anche la nostra patria.

Il grande attrattore

Ma un paese che perde solo cervelli non è un paese che ha una grande prospettiva di crescita. Ecco perché è importante che l’Italia abbia dei centri urbani capaci di attrarre talenti dall’estero e magari anche di far tornare alcuni che sono partiti. Milano è stata, e spero sarà ancora, il nostro grande attrattore, mentre molte altre città italiane sembrano aver rinunciato a questo ruolo di modernizzazione.

Il recente scandalo scoppiato sulle modalità di rigenerazione urbana, al di là degli aspetti giuridici che devono essere valutati dalla magistratura, sembra aver sollevato un turbine di commenti che condannano Milano per aver cercato di essere diversa dal passato (purtroppo anche con articoli su questo giornale).

Si dice che Milano abbia “tradito” la sua vocazione di città inclusiva in favore di una scelta elitaria, come se le altre città moderne del mondo fossero più inclusive e con prezzi degli affitti più contenuti.

Nostalgia del passato

Alcuni rimpiangono la Milano dei mestieri e dei cortili, senza tener conto che tali mestieri non esistono più e sono spesso spostati in periferia, mentre i cortili sono spesso in forte degrado. Poi si condanna la proprietà dei palazzi da parte di fondi d’investimento anonimi, come se fosse stato meglio il coacervo di condomini gestiti da qualche geometra che si districa fra le manie e gli umori dei piccoli proprietari di appartamenti che vengono lasciati deperire per non affrontare spese condominiali.

Ma Milano non ha tradito la sua vocazione, che è sempre stata quella di una città moderna che sperimenta nuove soluzioni. Una città vive se si adatta continuamente e non se si abbarbica al proprio passato. Abbiamo in Italia troppe città che difendono un passato che non esiste più e languiscono per mancanza di iniziative e per la difesa strenua di piccoli interessi locali.

Roma, occasione persa

Roma avrebbe potuto crescere di dimensione e di modernità quando l’Alta velocità ha aperto la nuova stazione Tiburtina e quando si è riusciti (dichiaro per trasparenza che ero allora presidente delle Ferrovie italiane) ad attirare in quei terreni liberati un investimento di un’importante Banca italiana che ha edificato il suo quartiere generale. Ma poi non si è fatto più nulla.

Due amministrazioni romane, prive di qualsiasi idea e ambizione, con l’intermezzo breve del sindaco Ignazio Marino, hanno affossato ogni tentativo di fare del Tiburtino un nuovo centro, oggi abbandonato e riportato alle pratiche di piccole attività. Il sindaco Roberto Gualtieri sta cercando di recuperare terreno, ma siamo ben distanti da un processo di reale ammodernamento della città di Roma.

La funzione di Milano

Ora, grazie al presunto scandalo, si cerca di affossare le scelte di Milano. Si porta come risibile testimonianza degli errori delle scelte della giunta Sala, il fatto che a Milano i prezzi delle case siano aumentati negli ultimi anni (dal 2018 al 2024), mentre quelli di Roma sono rimasti fermi: ossia a Roma i prezzi delle case in realtà sono scesi in termini reali data l’inflazione e questo dovrebbe essere considerato un merito?

È piuttosto il segno di un mercato asfittico, dove prevale la piccola rendita e dove il patrimonio abitativo non svolge alcuna funzione di molla per la crescita della città. E si è visto come Roma nelle passate amministrazioni sia deperita mentre ora sta un po’ riemergendo anche grazie al Pnrr e alle scelte della nuova amministrazione.

Se ci sono state forme di corruzione e trasgressione delle leggi a Milano, queste vanno punite, ma non bisogna gettare il bimbo con l’acqua sporca. La funzione di Milano da traino alle altre città è essenziale e non va demonizzata. Si possono sicuramente prendere misure per alleviare il caro abitazioni per certe categorie di cittadini, così come vanno migliorati i sistemi di trasporto periferici, mentre quelli al centro della città sono già buoni, al punto che si può circolare in tutto il centro di Milano senza auto.

La furia che caratterizza certe critiche su Milano e la tentazione di rincorrere un passato che non c’è più e che forse non è mai esistito se non nei sentimenti nostalgici di chi crede che il passato sia sempre meglio del presente, perché il passato è comprensibile e raccontabile, mentre il presente e, a maggior ragione, il futuro sono difficili da interpretare. Ma dobbiamo sempre ricordarci che noi siamo destinati a vivere nel futuro e non nel passato.

