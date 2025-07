A partire dal 1993 nessuno dei sindaci della città, e neppure dei loro sfidanti competitor, ha potuto “vantare” una precedente esperienza politica di un qualche rilievo. La città che traina lo sviluppo dell’Italia, almeno questa sembrava essere la tesi, deve essere fatta funzionare al suo più alto livello da chi ha le competenze tecniche, forse tecnocratiche, sostanzialmente non acquisibili dai politici e non a loro disposizione

Quando, negli anni Ottanta, addirittura prima di Tangentopoli, qualcuno, specialmente se milanese, si riferiva a “Milano da bere” lo faceva con sottile compiacimento, persino orgoglio. Era un modo distintivo di indicare una città dinamica, vivace, attraente.

Nei non milanesi, quella Milano da bere era raramente qualcosa da criticare. Piuttosto, prevaleva la curiosità per fenomeni che nelle altre città non si producevano, ritenuti improbabili, da invidiare. Tangentopoli, letta nella sua interezza e nelle molte essenziali intercettazioni delle comunicazioni fra i protagonisti, si situò nel solco della Milano da bere, ma fu, come dovremmo tutti ricordare, anche molto di più. Giravano, girarono molti soldi che servivano anche a finanziare i politici, favorire alcuni imprenditori, velocizzare le decisioni.

Una città per manager

Non ebbi il piacere di leggere analisi di quell’importante indagine che la collegasse, come mi pareva opportuno, allo sviluppo della città, a dinamiche, non solo politiche, ma anche sociali e culturali. Da capitale morale, quella dell’immediato Dopoguerra fino almeno agli anni Sessanta, fase per me positivamente segnata dalla grande presenza e attività civile del Piccolo Teatro di Paolo Grassi e Giorgio Strehler, a capitale immorale con la politica che cedeva il passo alla società (no, “civile” non lo scrivo).

A partire dal 1993 nessuno dei sindaci di Milano, e neppure dei loro sfidanti competitor, ha potuto “vantare” una precedente esperienza politica di un qualche rilievo. Anzi, il biglietto d’ingresso preferito era quello della provenienza da attività non politiche, più spesso manageriali.

La città che traina lo sviluppo dell’Italia, almeno questa sembrava essere la tesi, deve essere guidata, amministrata, fatta funzionare al suo più alto livello da chi ha le competenze tecniche, forse tecnocratiche, sostanzialmente non acquisibili dai politici e non a loro disposizione.

Sviluppo e ricchezza

Lo sviluppo produce ricchezza e, naturalmente, anche diseguaglianze. Produce aspettative crescenti di altro sviluppo e attrae gli ambiziosi che vedono prospettive di arricchimento rapido e cospicuo. In una società opulenta, ricorro all’aggettivo desueto formulato in maniera critica all’inizio degli anni Sessanta da Kenneth Galbraith, economista kennediano di Harvard, la misura delle capacità delle persone consiste nel loro successo negli affari. Creare reti di relazioni e scambi, conoscere gli interlocutori appropriati ai vari livelli, dare a vita a comitati, spesso per l’appunto, d’affari. Più entrature più affari più prestigio.

I commentatori poi evidenzieranno e enfatizzeranno i successi: l’Expo più grande di sempre; il Salone del mobile più frequentato di sempre, e così via. Tutto riportato dalle fonti di comunicazioni locali con paragoni lusinghieri per la città nei confronti del resto dell’Italia. Qualche critica quasi rituale per l’aumento dei prezzi, ma i ristoranti sono eccellenze, per le difficoltà abitative degli studenti, ma le università sono tante e di alta qualità, e, insomma, lo sviluppo ha dei costi che spesso è in grado di assorbire.

Bisogna andare avanti, “Milano non si ferma” (neppure in piena pandemia), e in fretta, accumulare, investire, arricchirsi, come misura del successo personale e professionale, ma anche garanzia di affidabilità per affari futuri. L’ostentazione della ricchezza acquisita, oltre ad essere di godimento individuale, vale anche come segnale di riconoscimento inviato a chi cerca partner affidabili per nuove avventure imprenditoriali.

Bando ai moralismi, scrivono alcuni cinici commentatori, le regole bizantine sono ostacoli da saltare alla faccia di una magistratura petulante, puntigliosa, permalosa. Prima della magistratura, in un sistema equilibrato, sarebbe stata la politica a filtrare, selezionare, sanzionare, quella politica che i maggiori esponenti della società (civile) a Milano hanno messo ai margini e fatta diventare residuale. La molto eventuale ricostruzione appare lunga, impervia, improbabile.

