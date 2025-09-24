Minacce russe e disimpegno Usa. All’Ue serve un deterrente nucleare

Anche se considerati congiuntamente, gli attuali arsenali nucleari britannico e francese non sono paragonabili a quelli di Stati Uniti e Russia, e sono già eguagliati da quello della Cina. Non potrebbero sostituire l’ombrello americano, anche se possono condizionare qualsiasi potenziale aggressore
Dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca sono (ri)emersi dubbi sulla volontà del presidente di mantenere (e rispettare) gli impegni sanciti dal trattato Nato, in particolare dal suo articolo 5. E gli eventi degli ultimi giorni – con l’escalation di provocazioni militari da parte di Mosca nei cieli europei – hanno reso la questione più urgente che mai. I dubbi sono stati ancor più rafforzati dalla prospettiva di un parziale disimpegno militare degli Stati Uniti dall’Europa: una riduzione cons