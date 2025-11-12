La Fashion Police da Boniver a Rama Duwaji, anche la lotta di classe può fare pendant

È arrivato il tempo di sfatare un mito, perché non è vero che le colleghe comuniste di Boniver non sapevano vestirsi, basti pensare all’acconciatura “iconica” di Nilde Iotti o al minimalismo meneghino di Rossanda. E poi perché, proprio in questi giorni, è nata una nuova trendsetter rossa
«Le colleghe comuniste erano vestite da GUM», risponde Margherita Boniver alla domanda sul suo essere la più elegante del Parlamento, dove “GUM” sta per Glavnyj Universal'nyj Magazin, il Magazzino Universale Principale di Mosca. Intervistata su La Stampa, la politica che ha spaziato con charme tra la prima e la seconda Repubblica riapre un’antica ferita mai sanata. Lo stile della destra, la sciatteria della sinistra. Del resto, sul completo marrone di Achille Occhetto indossato durante il disast