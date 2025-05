Il centrosinistra nei comuni ha vinto ma sembra disinteressato a segnare un cambio di orientamento del sistema nazionale. Ma è finito il tempo in cui si pensa a casa propria delegando i rapporti internazionali che nel frattempo sono in pieno disfacimento

Sia quelli che hanno vinto le scorse amministrative, sia quello che hanno perso, rischiano di sciupare sia la vittoria sia la sconfitta. Il centrosinistra rischia di sciupare l'occasione perché questa sua vittoria non è nata su un'esigenza di vincere per segnare un cambio di orientamento del sistema politico nazionale; e per individuare una linea di politica internazionale che superi il disfacimento in atto dei tradizionali sistemi di alleanze che ottant’anni di vita post bellica avevano costruito.

L’innovazione di Leone

L'Italia vive da sempre l'interferenza della Chiesa nella vita politica del paese, il suo sostegno a una parte politica e alla formazione del suo quadro dirigente. Ma i partiti dell'alleanza di centrosinistra, quelli che in parlamento stanno all'opposizione, non hanno capito il mutamento che per il momento si intravede, si annuncia, con il cambio del pontificato.

Con il nuovo pontefice ci troviamo di fronte a una Chiesa con una guida che non propone la collegialità sotto una direzione assoluta, ma una collegialità di tipo nuovo: il governo democratico dei vescovi. Si intravede che il nuovo pontefice vuole dare alla Chiesa un pieno ruolo di guida spirituale e educativa dell'umanità, una guida contro la tracotanza e la capacità distruttiva, quella che il Papa ha esplicitamente denunciato in questi giorni.

O verrà ridotto il dominio degli interessi, delle cose materiali sulla spiritualità, o il rischio sarà quello di una guerra permanente, dell'illusorietà di ogni prospettiva di pace e di serenità dell'umanità. La guerra diventerà una pena obbligata, una sofferenza di cui non ci si potrà liberare.

Questo ci porta a dire che le vittorie delle amministrative rischiano di essere sciupate dalle forze che pure hanno vinto ma che dimostrano l'incapacità di costruire un rapporto internazionale con forze politicamente, socialmente e civilmente omogenee e capaci di interconnessioni fra di loro.

La lezione del 2 Giugno

Io, che ormai ho una lunga vita politica alle spalle, credo che in definitiva l'incapacità di costruire linee omogenee nel sistema politico italiano si è formato proprio nell'esperienza delle elezioni degli enti locali.

In tutto il periodo post bellico, le forze politiche rifiutarono l'omogeneità fra governi locali e nazionali, nella convinzione che in questo modo si potesse dare vita a un'effervescenza locale di energie competitive fra di loro. Anche nel periodo più duro della guerra fredda dell'immediato dopoguerra, avevamo alleanze locali in contrapposizione alla politica nazionale del paese. In realtà non era così: le alleanze che allora si dicevano di centrosinistra, o di centrismo moderato, in sede locale erano contaminate da formazioni di sinistra a cui partecipavano anche forze che del governo.

Ma questo schema comunque era regolato da una rigidità, e anche solidità, delle alleanze internazionali, dalla forte connessione con la politica fra Stati uniti e Italia, e da un comune generale interesse di tutela della sicurezza attraverso la Nato. Le forze locali avevano dunque la libertà di amministrare il territorio al di fuori di una prospettiva nazionale: ma c’era una forte politica internazionale. Oggi tutto questo è in discussione. Oggi la riflessione deve partire dall'attivo lascito democratico, di cui il 2 Giugno è certamente la data più solenne e più evocativa del grande respiro che ebbe il successo del voto per la Repubblica.

Per non sciupare questa vittoria alle amministrative è dunque necessario che si apra subito una discussione. L'amministrazione locale deve spingere a un cambio di orientamento generale del paese, deve essere lo stimolo per la formazione di nuovi sistemi di alleanze, anche con il mutamento che la modernità e le tecnologie stanno imponendo.

Lo ha capito bene la Chiesa, e il Conclave che ha scelto papa Leone. Non sappiamo come svilupperà questa scelta. Certamente non l'hanno capito le dirigenze politiche degli stati occidentali. Gli Usa sono precipitati ormai nella gestione dei rapporti politici con la meschinità del mercatino degli interessi materiali regolati dalle tariffe, dei traffici. La Russia pensa di poter godere in eterno di una vastità di territorio, dell'immensità delle sue risorse materiali e dell’inviolabilità da parte di qualsiasi esercito nemico.

Sono tutte illusioni: la tecnologia può travolgere tutto, e forse anche negli Usa e nella Russia si può determinare quell’innovazione che si è verificata oggi, o ci sembra si sia verificata, all'interno della Chiesa.

Dal locale all’internazionale

Che la destra sciupi la sua sconfitta può farci anche piacere, comunque non ci interessa. A noi interessa che non sia sciupata la vittoria del centrosinistra, che sia l’occasione per capire e riflettere: il vecchio sdoppiamento non funziona più. Non si può fare in casa propria ciò che si vuole, delegando i rapporti internazionali alla guida dei più forti e più potenti: oggi più forte e più potente nel mondo non c'è più nessuno.

C'è solo una speranza: che la capacità creativa e innovativa, ma anche le suggestioni che gli avvenimenti di rottura parziale che stanno avvenendo negli equilibri delle forze politiche, economiche e sociali, accendano nella nuova generazione, che oggi per semplificare possiamo definire la generazione digitale, la capacità di dirigere una società così profondamente innovata e innovabile. Non dobbiamo rassegnarci all’errore dello sdoppiamento fra comportamenti locali e nazionali.

Dal livello locale deve partire la lotta contro le forze disgreganti. Locale e nazionale devono avere una sintonia, gli strumenti sono diversi, ma la musica oggi deve essere la stessa.

© Riproduzione riservata