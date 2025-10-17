il paleconservatorismo usa

Mondo Maga vs Israele, tra deliri digitali e complottismi mistici

Pasquale Annicchinogiurista
17 ottobre 2025 • 18:32Aggiornato, 17 ottobre 2025 • 18:51

Figure mediatiche come Tucker Carlson, Candace Owens o Nick Fuentes continuano ad attaccare la “relazione speciale” con Israele dipingendo lo Stato ebraico non come un alleato strategico, ma come un attore straniero che manipola gli Usa per perseguire i suoi interessi. Non è un approccio nuovo, ma pienamente inquadrabile nella corrente del paleoconservatorismo

«La nostra politica estera è dettata da Israele. Trump continuerà a fare quello che gli dice Netanyahu. Se volete sapere cosa farà l'America, risparmiatevi le false conferenze stampa della Casa Bianca e iniziate ad ascoltare Bibi. Siamo una colonia di Israele. I vostri politici sono comprati e pagati». Quando Candace Owens scriveva queste parole sul suo account X lo scorso giugno non sono stati in molti a prestare attenzione. Eppure l’idea della “cattura” degli Stati Uniti da parte d’Israele con

Giurista. È ricercatore presso il dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Foggia. È stato professore aggiunto di diritto presso la St. John's Law School di New York e ricercatore presso il Robert Schuman Centre for Advanced Studies presso l'EUI. Ha scritto per Il Foglio e il Corriere Fiorentino.

