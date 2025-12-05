il commento

Mosca e il suo zar hanno perso anche se vincono

Innocenzo Cipolletta
05 dicembre 2025 • 20:18

La Russia, prima dell’annessione della Crimea e della guerra contro l’Ucraina, era proiettata a entrare a far parte delle economie in sviluppo, forte delle sue ricchezze naturali e con un processo di articolazione delle attività economiche che stava dando luogo all’emersione di una importante classe media. Centinaia di migliaia di morti dopo, e dopo miliardi spesi in armamenti e stremata dalle sanzioni, questa prospettiva è andata perduta

Una cosa risulta evidente a chi voglia guardare seriamente ai fatti della guerra in Ucraina: qualunque sarà l’esito finale, la vera sconfitta in questa guerra è la Russia di Putin e credo che lui e molti russi lo sappiano, pur se non lo ammetteranno mai. La Russia, prima dell’annessione della Crimea e della guerra contro l’Ucraina, era proiettata a entrare a far parte delle economie in sviluppo, forte delle sue ricchezze naturali e con un processo di articolazione delle attività economiche che s

Per continuare a leggere questo articolo

Innocenzo Cipolletta

Economista e manager, è presidente di UBS fiduciaria, Senior Advisor di UBS Italy Branch e presidente di Assonime, AIFI e Confindustria Cultura Italia. È stato direttore generale di Confindustria e presidente di Marzotto SpA, di Ferrovie dello Stato, de “Il Sole 24 Ore” e del Fondo Italiano d’Investimento.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE