Mosca e il suo zar hanno perso anche se vincono

La Russia, prima dell’annessione della Crimea e della guerra contro l’Ucraina, era proiettata a entrare a far parte delle economie in sviluppo, forte delle sue ricchezze naturali e con un processo di articolazione delle attività economiche che stava dando luogo all’emersione di una importante classe media. Centinaia di migliaia di morti dopo, e dopo miliardi spesi in armamenti e stremata dalle sanzioni, questa prospettiva è andata perduta