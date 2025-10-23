Mosca è resiliente. Ma la posta in gioco ora è molto più alta

true false

Putin afferma che l’impatto delle nuove sanzioni – sia quelle europee che quelle americane – sarà modesto. Ed è vero che ci vorrà del tempo per vedere effetti concreti sull’economia russa. Ma che questa volta il sistema-Russia corra dei notevoli rischi di capisce anche dalle reazioni nervose del Cremlino

A quasi quattro anni dall’invasione russa in Ucraina, ci ritroviamo ancora a commentare se il prossimo diciannovesimo pacchetto di sanzioni implementate dall’Unione europea sarà determinante per quel tracollo economico della Federazione russa, tanto auspicato, ma impropriamente annunciato sin dal 2022. Non vi è dubbio che la quantità e il tipo di misure restrittive adottate in questa fase della guerra siano un ulteriore messaggio rivolto al Cremlino riguardo la determinazione delle istituzioni e