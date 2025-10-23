l’analisi

Mosca è resiliente. Ma la posta in gioco ora è molto più alta

Una stazione di gas russa
Una stazione di gas russa
Mara Morinipolitologa
23 ottobre 2025 • 20:43

Putin afferma che l’impatto delle nuove sanzioni – sia quelle europee che quelle americane – sarà modesto. Ed è vero che ci vorrà del tempo per vedere effetti concreti sull’economia russa. Ma che questa volta il sistema-Russia corra dei notevoli rischi di capisce anche dalle reazioni nervose del Cremlino 

A quasi quattro anni dall’invasione russa in Ucraina, ci ritroviamo ancora a commentare se il prossimo diciannovesimo pacchetto di sanzioni implementate dall’Unione europea sarà determinante per quel tracollo economico della Federazione russa, tanto auspicato, ma impropriamente annunciato sin dal 2022. Non vi è dubbio che la quantità e il tipo di misure restrittive adottate in questa fase della guerra siano un ulteriore messaggio rivolto al Cremlino riguardo la determinazione delle istituzioni e

Per continuare a leggere questo articolo

Mara Morinipolitologa

Mara Morini è professoressa associata di Scienza politica all’Università di Genova dove insegna Politics of Eastern Europe e Politica comparata. Osservatrice elettorale dell’OSCE-ODIHR in Russia, Uzbekistan e Moldova, è coordinatrice dello Standing Group “Russia e spazio post-sovietico” della Società Italiana di Scienza Politica (SISP). Visiting Professor all’Accademia Diplomatica del Ministero degli Esteri della Federazione Russa e alla High School of Economics di Mosca, ha pubblicato il libro La Russia di Putin (edizioni il Mulino, 2020).

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE