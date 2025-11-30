Il commento

Mps-Mediobanca, l’accusa più grave è al governo

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti
Salvatore Bragantinieconomista
30 novembre 2025 • 20:29

I magistrati devono trovare e sanzionare chi commette reati, non vogliono sostituirsi a politici, media e società civile. Ma il quadro delineato conferma quanto qui scritto nei mesi scorsi. Il Mef ha svolto il fondamentale ruolo di facilitatore della mossa iniziale da cui tutto discende

Sono ormai note le incolpazioni provvisorie della Procura milanese contro Francesco Gaetano Caltagirone, Francesco Milleri e Luigi Lovaglio per la scalata di Banca Monte dei Paschi di Siena (BMps) a Mediobanca (Mb). Il primo è costruttore edile, ascoltato dal governo, uomo forte non solo a Roma dove controlla Il Messaggero, grande investitore; il secondo guida EssilorLuxottica dalla lussemburghese Delfin SA; il terzo è amministratore delegato di BMps, usata dai due per scalare Mb e controllare i

Economista, già vice direttore generale di Sofipa SpA, poi direttore generale di Arca Merchant SpA, commissario Consob dal 1996 al 2001. È stato amministratore delegato di Centrobanca dal 2001 al 2004. Fino al 30 giugno 2016 ha fatto parte del Securities Market Stakeholder Group che assiste l'Esma – European Securities Markets Authority – nelle misure di attuazione delle direttive dell’Unione europea. Attualmente è presidente di Indaco Ventures SGR. Editorialista prima di Repubblica e poi del Corriere della Sera, attualmente collabora con il quotidiano Domani. Ha scritto Capitalismo all'italiana. Come i furbi comandano con i soldi degli ingenui (1996) e Contro i piranhas. Come difendere le imprese da soci e manager troppo voraci (2018), entrambi editi da Baldini+Castoldi.

