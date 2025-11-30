Mps-Mediobanca, l’accusa più grave è al governo

true false

I magistrati devono trovare e sanzionare chi commette reati, non vogliono sostituirsi a politici, media e società civile. Ma il quadro delineato conferma quanto qui scritto nei mesi scorsi. Il Mef ha svolto il fondamentale ruolo di facilitatore della mossa iniziale da cui tutto discende

Sono ormai note le incolpazioni provvisorie della Procura milanese contro Francesco Gaetano Caltagirone, Francesco Milleri e Luigi Lovaglio per la scalata di Banca Monte dei Paschi di Siena (BMps) a Mediobanca (Mb). Il primo è costruttore edile, ascoltato dal governo, uomo forte non solo a Roma dove controlla Il Messaggero, grande investitore; il secondo guida EssilorLuxottica dalla lussemburghese Delfin SA; il terzo è amministratore delegato di BMps, usata dai due per scalare Mb e controllare i