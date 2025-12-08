Musk e Unione europea: il problema è sempre il padrone

true false

Era passato troppo tempo senza che Elon Musk fosse al centro dell’attenzione. Non è un caso, forse, che il suo ormai defunto Dipartimento per l'efficienza governativa, detto Doge, fosse un omaggio non tanto al capo della Repubblica di Venezia ma alla cripto che ha come simbolo l’animale più socievole, iperattivo ed egocentrico del mondo, il cane. Scodinzola, abbaia, vuole che gli lanci il bastone, e guai se per un attimo ti dimentichi che è lui il protagonista dei giochi. Se sostituiamo gli ossi