Il conflitto tra Israele e Iran è solo l’ultimo banco di prova: la sfida per la politica è sempre più quella di dimostrarsi in grado di adattarsi rapidamente al cambio di paradigma. In tutto questo, l’Italia rivela tutta la sua debolezza diplomatica e sembra all’oscuro di tutto per quanto concerne gli sviluppi in Medio Oriente

L’uso della forza è sempre più al centro delle controversie internazionali, ma le reazioni ai nuovi eventi divergono e separano. Prendiamo lo scenario in Medio Oriente e l’Italia. Da un lato gli attacchi di precisione di Israele e la risposta con missili e droni dell’Iran, l’escalation, la distruzione, il rischio di una guerra che va ad estremizzarsi con al centro la questione nucleare. Dall’altro la foto del ministro degli Esteri Antonio Tajani da solo nella situation room della Farnesina dopo aver detto, poche ore prima dell’attacco israeliano, che non si aspettava un conflitto imminente.

È un segno di debolezza diplomatica dell’Italia, che già sembrava all’oscuro di tutto per quanto concerne gli sviluppi in Medio Oriente mesi fa quando è caduto in Siria il regime di Assad, ma più in generale dei paesi europei che, al di là della retorica e del diritto internazionale, non sembrano in grado di incidere in nessun teatro e vengono lasciati “al buio” da chi usa la forza. Tutto questo mentre i governi cercano di riarmarsi come testimoniato dal meeting di "Weimar plus”, il cui obiettivo nel tempo è raggiungere una spesa in difesa del 5 per cento sul Pil. Un obiettivo che oggi appare molto ambizioso, per non dire proibitivo, per la maggioranza dei paesi del Vecchio Continente sia per ragioni di bilancio che politiche.

Si manifesta sempre più insomma una divaricazione tra Stati della forza e Stati del diritto, destinato a creare ulteriori divisioni in questi ultimi, chiamati a prendere una posizione in merito ai conflitti e alle politiche di difesa. Si intravedono già divisioni nel governo italiano come conseguenza dei moti della storia. La prima riguarda le strutture di governo. Il ministero degli Esteri oggi appare meno reattivo in un contesto internazionale cambiato rapidamente e di conseguenza la presidenza del consiglio sembra preferire di appoggiarsi sull’intelligence al fine di calibrare la propria linea di politica estera.

Tale organizzazione, con un profilo più militare e analitico, risulta forse più efficiente della diplomazia in questa fase storica. Di qui il depotenziamento del ministero degli Esteri, con Meloni che accentra a Palazzo Chigi le iniziative e i contatti con i capi di governo esteri.

Questa divisione tra strutture sembra ricalcarne anche una politica tra quei ministri del governo più critici con il governo di Israele, come Tajani e Crosetto, e Meloni che predilige una linea più attendista e meno ostile ad Israele. Ciò forse perché i primi, in vista delle proprie posizioni, preferiscono marcare una linea autonoma, più moderata e pacifista, che un domani possa renderli politicamente più trasversali e proiettabili verso il Quirinale.

Sono differenze che si ribaltano anche sulla maggioranza di governo. Forza Italia più dura nei confronti di Netanyahu e, al tempo stesso, di Putin; la Lega, al contrario, è più accondiscende verso le iniziative del governo israeliano e decisamente pacifista, in senso russofilo, quando guarda all’Ucraina; Fratelli d’Italia resta per ora nel mezzo come forza di mediazione, in attesa anche di capire gli impulsi che arriveranno da Washington.

Le forze politiche vengono costrette ancora ad un rapido ingresso in una fase nuova, quello di una guerra aperta tra Israele e il regime persiano che lascia sullo sfondo Gaza. In questo caso, e qui si svela l’abilità politica di Netanyahu, i paesi occidentali saranno costretti a misurare la propria azione rispetto ad un conflitto tra due potenze regionali, tra un regime teocratico oppressivo e una democrazia liberale militarizzata. Non è più la scelta, invero semplicistica, tra i civili di Gaza e lo spregiudicato governo di destra israeliano.

Sono elementi che pongono una sfida anche all’opposizione e possono spaccarla.

Infine, ci sono le questioni europee. È evidente che Trump è ancora molto lontano dall’ambizione di pacificare il mondo. In Ucraina si combatte, nel Medio Oriente il conflitto cambia passo. Ovunque dilaga l’uso della forza che accresce il solco tra chi è pronto ad utilizzare l’hard power e chi no. Tutti i governi europei lottano con nuove sfide: l’unità nazionale di fronte alle guerre, la necessità di disegnare un ordine commerciale nuovo prima che i dazi portino ad una nuova crisi economica e lo sforzo di adempiere ai nuovi vincoli internazionali, come quelli stabiliti in sede Nato.

Nel mondo del disordine e della violenza a prevalere saranno i politici e le strutture in grado di adattarsi più rapidamente al cambio di paradigma.

