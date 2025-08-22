Putin ha ottenuto tutto ciò che voleva dal vertice di Alaska, soprattutto l’uscita dall’isolamento diplomatico, il riconoscimento da parte degli Stati Uniti della Russia come potenza mondiale di pari livello e l’accettazione del destino dell’Ucraina come parte integrante del Russkiy Mir (il “mondo russo”). In questo nuovo ordine mondiale, l’Europa deve diventare una potenza globale a tutti gli effetti

Donald Trump e Vladimir Putin si sono dunque incontrati di nuovo, questa volta nell’ex territorio russo dell’Alaska. Come osservatore esterno, si potrebbe quasi avere l’impressione che il tempo sia tornato indietro al mondo prima della fine della guerra fredda, quando le due superpotenze, gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica, determinavano ancora il destino del mondo in un’arrogante unità.

Ma l’incontro è stato molto più di una reminiscenza storica. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha indossato un capo d’abbigliamento sorprendente che ha ritenuto appropriato per l’occasione e per gli scopi di Putin: una felpa con la scritta Cccp (l’acronimo cirillico dell’Unione Sovietica) impressa sul petto. Se si trattava di uno scherzo, dietro c’era una minaccia.

Chiunque conosca il ministro degli Esteri russo di lunga data sa che non è esattamente noto per il suo senso dell’umorismo o per trascurare i dettagli nella seria attività della diplomazia dei vertici. La scelta dell’abbigliamento di Lavrov era intenzionale; intendeva segnalare che la Grande Russia è tornata al vertice degli affari mondiali. Il crollo dell’Urss e del suo impero nell’Europa orientale tra il 1989 e il 1991 è stato superato. L’impero è tornato e sta recuperando i territori perduti.

Il più importante di questi territori è ovviamente l’Ucraina. Come l’ex consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Zbigniew Brzezinski ha notoriamente sottolineato nel 1994, «senza l’Ucraina, la Russia cessa di essere un impero». La felpa di Lavrov non riguardava la guerra fredda, ma il mondo come lo intende la Russia.

L’invito di Trump a Putin, un criminale di guerra incriminato, a incontrarsi sul suolo statunitense ha avallato questa visione. L’apparizione congiunta di Putin e del presidente degli Stati Uniti, la stretta di mano sull’asfalto ricoperto di tappeti rossi e la condivisione di una limousine, hanno annunciato al mondo che la Russia – senza aver indietreggiato di una virgola rispetto alle sue massime richieste sul futuro dell’Ucraina – è stata riconosciuta ancora una volta come un partner alla pari. Con ciò, Putin ha rotto più di tre anni di isolamento diplomatico. Il messaggio inviato all’Ucraina dal vertice è stato altrettanto chiaro: anche il presidente degli Stati Uniti riconosce che l’impero russo è tornato. Il vostro posto è quello che è: solo quando comprenderete questa cruda realtà potrà tornare la pace. Siete soli, gli Stati Uniti non vi aiuteranno e l’Europa da sola non può farlo.

Ma anche gli europei dovrebbero studiare con attenzione il sottotesto del vertice in Alaska, perché anche per loro questa manifestazione di un ordine mondiale determinato unicamente dagli interessi delle grandi potenze contiene molti messaggi inquietanti. Se l’incontro ha ricordato la Conferenza di Yalta del 1945, dove i vincitori della seconda guerra mondiale si spartirono il bottino geopolitico, è perché si tratta di un’altra pietra miliare che segna il declino del multilateralismo e del sovranazionalismo.

L’idea di “Occidente” non significa più molto, se non nulla, per l’America sotto Trump. Tutto ciò che conta è la visione del mondo di Trump e la sua interpretazione degli interessi americani, per quanto confusa sia la sua interpretazione. Gli europei devono decidere da soli la loro posizione. Anche se per il momento gli Stati Uniti non cambieranno le loro relazioni formali con l’Europa, Trump continuerà ad ascoltare gli europei e a sorridere con approvazione alle loro lusinghe, per poi ignorarli, come ha fatto con l’incontro in Alaska.

Gli europei devono quindi capire che sono soli in questo nuovo ordine mondiale. Gli Stati Uniti non terranno più conto dei loro interessi, sia in materia di sicurezza che di commercio. L’Europa deve diventare una potenza globale a tutti gli effetti, affrontando rapidamente e con energia l’intero spettro di sfide che ciò comporta, tra cui lo spazio, i servizi di intelligence e l’intero settore digitale. Questa “svolta” nella lunga storia dell’Europa richiede sforzi molto maggiori e di più ampia portata rispetto al semplice riarmo europeo con hardware e personale convenzionale, per quanto importante possa essere. Questo è il messaggio dell’Alaska per gli europei.

Perché l’America di Trump agisce così palesemente contro i propri interessi? A parte la revoca delle sanzioni economiche, Putin ha ovviamente ottenuto tutto ciò che voleva dal vertice, soprattutto l’uscita dall’isolamento diplomatico, il riconoscimento da parte degli Stati Uniti della Russia come potenza mondiale di pari livello e l’accettazione del destino dell’Ucraina come parte integrante del Russkiy Mir (il “mondo russo”). Perché Trump sta rafforzando la Russia senza alcuna contropartita? Queste domande, per quanto importanti per gli europei, troveranno risposta solo sul terreno della politica interna statunitense. L’Europa deve ora occuparsi di se stessa.

Joschka Fischer, ministro degli Esteri e vice-cancelliere della Germania dal 1998 al 2005, è stato per quasi 20 anni leader dei Verdi tedesco

© Project Syndicate, 2025

© Riproduzione riservata