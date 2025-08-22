Putin ha ottenuto tutto ciò che voleva dal vertice di Alaska, soprattutto l’uscita dall’isolamento diplomatico, il riconoscimento da parte degli Stati Uniti della Russia come potenza mondiale di pari livello e l’accettazione del destino dell’Ucraina come parte integrante del Russkiy Mir (il “mondo russo”). In questo nuovo ordine mondiale, l’Europa deve diventare una potenza globale a tutti gli effetti
Nell’era di Trump “occidente” è diventata una parola vuota
22 agosto 2025 • 18:46
