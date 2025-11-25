I principali nemici di Trump? Incompetenza e negligenza

Non solo le sconfitte politiche (New York, Virginia e New Jersey) o i contraccolpi del caso Epstein: in questo scorcio di secondo mandato, Trump ha collezionato importanti sconfitte in casa. Sono l’improvvisazione e l’incapacità di questa amministrazione ad ostacolarne il disegno autoritario. Per ora
Nelle ultime settimane si sono palesate diverse difficoltà politiche per Donald Trump. Le prime, davvero significative, di questo suo secondo mandato. La pesante sconfitta elettorale di due settimane fa: a New York, sì, ma ancor più in New Jersey, Virginia e in tante elezioni minori, dalla Pennsylvania alla Georgia. La frattura venutasi a determinare nel mondo Maga sulla pubblicazione dei documenti di Jeffrey Epstein e la sconfitta politica del presidente, costretto ad accettare il voto di Camer