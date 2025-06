Se la questione di Gaza è etica, la questione palestinese è politica ed è antica. Non abbiamo mai voluto o potuto affrontarla davvero. Adesso non è difficile prevedere che i traumi di questi mesi accenderanno per decenni ulteriori violenze. L’incommensurabilità etica di Gaza richiede uno sforzo di pacificazione del tutto politico e del tutto nuovo

Il fatto che la coscienza europea si stia finalmente risvegliando rispetto a quanto sta accadendo a Gaza mi pare incoraggiante. Certo, il rischio è che sia ormai troppo tardi e che sia già stato oltrepassato il limite dell’imperdonabile. Del resto, la responsabilità dell’Occidente sta tutta nell’imbarazzo con cui dovremmo rispondere a questa domanda: se fosse stato un paese arabo a reagire come ha fatto Israele in questi mesi, il cosiddetto occidente l’avrebbe mai permesso? Ormai è probabile che solo il silenzio possa coprire le nostre colpe e la nostra complicità.

In ogni caso, il fatto che tanti governi se ne stiano accorgendo – anche semplicemente prendendo in considerazione l’idea di riconoscere lo stato palestinese – non fa altro che aggiungere vergogna e imbarazzo rispetto alla posizione di Giorgia Meloni, il cui confuso balbettio di sottomissione all’osceno Donald Trump è una vergogna difficile da accettare e che resterà una cicatrice indelebile sulla credibilità del nostro paese.

La pace è complicata

Ma bisogna stare attenti, perché nella volontà ridestata di solidarizzare con Gaza il rischio è voler sostituire alla severa tessitura di cui ha bisogno la pace una conciliazione che neutralizza la storia e finisce per essere insignificante. La pace è cosa complicata, non credo si possa immaginare che si possano risolvere le ferite così sanguinanti con l’ingenua volontà pacificatrice da boy scout, in cui non si distinguono più vittime e carnefici.

Per questo diffido di ogni tentativo che rimuove il conflitto politico e si limita a una generica condanna di Benjamin Netanyahu. Come se prima dell’orrore del 7 ottobre e della vendetta assurda che ha provocato non ci fosse nulla. La domanda fondamentale da farsi è dunque questa: Netanyahu rappresenta un’eccezione? Certamente sì. Nel senso che bisogna saper distinguere tra l’attuale “questione di Gaza” e la più generale “questione palestinese”.

L’eccezione tragica di Netanyahu consiste nel fatto che ha trasformato Gaza da problema politico a questione etica. La reazione di Netanyahu all’orrore del 7 ottobre è stata non solo quella di rinunciare, ma anche e precisamente di frantumare ogni razionalità della politica e del diritto.

“Diritto di guerra”

Ciò che faticosamente l’Occidente ha riconosciuto come “diritto di guerra” non è che il tentativo della razionalità moderna di limitare le conseguenze della violenza della guerra sui civili innocenti. L’argomento usato da quei pochi e spudorati opinionisti rimasti a difendere l’orrore di Gaza – secondo cui è legittimo uccidere migliaia di bambini innocenti se essi sostano dove si trovano sospetti terroristi – è letteralmente il divorzio tra il diritto e la guerra.

Sarebbe come dire che se io ho dei conti in sospeso con qualcuno, sono autorizzato a uccidere tutti coloro che gli stanno intorno. Non c’è più alcuna differenza tra la guerra e la barbarie, differenza che per secoli noi occidentali (magari sbagliandoci) abbiamo cercato invece di salvaguardare attraverso il limite del diritto.

In questa vendetta generalizzata persino la guerra appare un atto di civiltà. La fine del diritto si accompagna alla fine della politica: perché costringere un intero popolo – senza distinzione alcuna – a dover scegliere tra l’inferno e la deportazione non è una strategia politica, ma la fine del rispetto elementare che si deve a esseri umani in carne e ossa.

Gaza è una questione etica

Gaza non è più una questione politica ma radicalmente etica. Proprio per questo la condanna di Gaza non può che essere unanime – perché prescinde dalle legittime convinzioni politiche e tocca ormai il piano fondamentale del rispetto della dignità umana – e personalmente l’unico gesto in cui negli ultimi tempi ho ritrovato la dignità della coscienza europea è stata la condanna di Netanyahu da parte della Corte penale internazionale. Un piccolo gesto che custodisce tutto ciò che l’Europa ha scelto inopinatamente di dimenticare di sé stessa.

Che ne è della politica, dunque? La politica è ciò che manca quando la storia viene dimenticata. Per questo è necessario fermare Netanyahu il prima possibile, ma non possiamo illuderci che con la sua eventuale caduta tutto torni al suo posto.

Se la questione di Gaza è etica, la questione palestinese è politica ed è antica. È a questo nervo scoperto del mondo che dobbiamo buona parte delle crisi e delle violenze degli ultimi decenni. Non abbiamo mai voluto o potuto affrontarla davvero. Adesso, non è difficile prevedere che i traumi di questi mesi accenderanno per decenni ulteriori violenze.

L’incommensurabilità etica di Gaza richiede uno sforzo di pacificazione del tutto politico e del tutto nuovo. Non bastano più le formule stanche che ripetiamo da decenni. Nulla può essere più come prima: e se noi ci illudiamo che fare la pace sia non fare i conti con l’inconsistenza politica che abbiamo dimostrato, non facciamo che andare in piazza per preparare involontariamente altri orrori: altri 7 ottobre, altre Gaza.

