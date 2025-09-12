L’attacco israeliano sul Qatar rappresenta l’ennesima escalation. Ma fra i tanti sconfinamenti visti in questi anni è, forse, il più enigmatico. Rimane da capire quale sia il ruolo del Qatar e dei paesi sunniti. Altrimenti il dubbio che rimane è che il premier sia un uomo in panico che rischia di trascinare Israele nel baratro

In questo quadrante internazionale che assomiglia sempre più ad un braccio di ferro in cui ognuno misura la forza dell’avversario, il bombardamento israeliano a Doha rappresenta un nuovo superamento di quelle che apparivano linee rosse consolidate. La pratica degli omicidi mirati, per carità, è un’antica abitudine israeliana, ma, solitamente, era un modo per ristabilire la deterrenza alternativo alla guerra. Oggi le due cose si presentano insieme.

Fra tutti gli "sconfinamenti” osservati in questi anni, anche, se non soprattutto, in Medio Oriente, questo sembra il più enigmatico. Anzitutto, ci si interroga sulle motivazioni. Le tempistiche possono venirci in aiuto: impegnato com’è nella ricerca di un consenso che i sondaggi certificano perduto, Benjamin Netanyahu ha scelto lo scalpo di Hamas come strumento per risalire la china.

Se l’obiettivo era la leadership di Hamas in Qatar, a quanto trapela dalle fonti emerse nel dibattito fra gli analisti israeliani, l’operazione può considerarsi fallita. Tutti i dati indicano che i bersagli non sono stati colpiti. Più Khalil Al-Haya che Khaled Meshal, il cui astro è da tempo in declino fra i vertici del movimento palestinese. È il primo a rappresentare l’ala più intransigente nei negoziati, ma soprattutto è lui, fedelissimo di Yahya Sinwar, ad essere considerato una delle menti del 7 ottobre ed è lui che faceva la spola col Libano per organizzare l’attacco da più fronti per cancellare lo Stato ebraico, riesumando un approccio arabo a cui in pochi credevano ancora.

Altri analisti, come ad esempio il noto giornalista Amit Segal, propongono però altre letture. L’obiettivo del raid non sarebbe stato il vertice di Hamas con danno collaterale i rapporti col Qatar, ma il contrario: fare una mossa che avrebbe costretto il Qatar ad uscire dalle trattative, perdendo il ruolo di mediatore che si era ritagliato e di cui gli israeliani non si sono mai fidati. Se poi fossero rimasti coinvolti i vertici di Hamas meglio ancora. La stessa strategia che ha portato l’Iran a dover rispondere agli attacchi israeliani, permettendo così la tanto agognata resa dei conti, che ha visto Tel Aviv trionfare.

Tema che apre all’altro capitolo tutto da scoprire: il ruolo del Qatar. Complice o vittima? E se vittima, cadrà nella trappola israeliana? Ad oggi le reazioni non è che siano da stracciarsi le vesti. La minaccia di azioni legali appare davvero irrisoria e ridicola. E per la sua capacità di incidere sull’azione israeliana e perché è difficile che risulti credibile il richiamo al diritto internazionale per un paese sponsor del terrorismo globale. È stato qualcuno in Qatar, da tempo estenuato dalla leadership di Hamas, a dare agli israeliani le coordinate per l’attacco? Non va dimenticato che già oggi il Qatar esporta in Siria gas israeliano in virtù dell’accordo tripartito del luglio scorso con Siria stessa e Giordania.

Ulteriore punto interrogativo, per me il più grande: il ruolo dei paesi arabi. C’è poco da fare: per andare a bombardare Doha i caccia israeliani devono aver sorvolato lo spazio aereo giordano e saudita. Impossibile senza un accordo. Non deve mai sfuggire la cornice in cui siamo inseriti: un riassetto del Medio Oriente per i prossimi decenni fondato sull’asse israelo-sunnita, costruito dal dopo guerra fredda con la benedizione degli Usa, che ci sarebbe stata anche per questo attacco. Va bene le dichiarazioni indignate e tutto il resto, ma poi contano i fatti.

Come riportato in un lungo articolo dal quotidiano egiziano Mada Masr, all’ordine del giorno c’è oggi il futuro della Siria, che vorrebbe normalizzare, per tappe, le relazioni con Israele perché Al Sharaa vuole spostare il paese in orbita americana. C’è, naturalmente, la questione del ruolo turco, ma gli incontri a Baku fra israeliani e gli uomini di Ankara sono notizia pubblica. Come sempre, le relazioni fra i due paesi sono contraddistinte da toni altisonanti e relazioni sottostanti.

Insomma, l’attacco israeliano è avvenuto col beneplacito del mondo sunnita? Le vie sono due: o Netanyahu è un genio politico e la partita post 7 ottobre si concluderà con Gaza liberata da Hamas ed un assetto dell’area funzionale agli interessi israeliani, oppure l’uomo è in panico e gioca a tirare la corda con i propri alleati per puri motivi elettorali. Col rischio che si spezzi e faccia precipitare lo Stato ebraico agli anni Settanta, quando era circondato da una serie di paesi, con eserciti veri, che volevano cancellarlo.

© Riproduzione riservata