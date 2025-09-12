L’attacco israeliano sul Qatar rappresenta l’ennesima escalation. Ma fra i tanti sconfinamenti visti in questi anni è, forse, il più enigmatico. Rimane da capire quale sia il ruolo del Qatar e dei paesi sunniti. Altrimenti il dubbio che rimane è che il premier sia un uomo in panico che rischia di trascinare Israele nel baratro
Con il raid su Doha Israele ha superato l’ultima linea rossa
12 settembre 2025 • 19:43
L’attacco israeliano sul Qatar rappresenta l’ennesima escalation. Ma fra i tanti sconfinamenti visti in questi anni è, forse, il più enigmatico. Rimane da capire quale sia il ruolo del Qatar e dei paesi sunniti. Altrimenti il dubbio che rimane è che il premier sia un uomo in panico che rischia di trascinare Israele nel baratro