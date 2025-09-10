Colpendo il Qatar, sede della più grande base militare Usa della regione, cercando di eliminare i negoziatori della parte avversa, Israele radicalizza il proprio eccezionalismo e manda un messaggio anche agli altri paesi arabi alleati di Washington, Arabia Saudita e Egitto in primis: in Medio Oriente comandiamo noi, attenti a non sbagliare linea, soprattutto sulla questione palestinese
Netanyahu “il sabotatore” nega i principi della diplomazia
10 settembre 2025 • 20:51
