Colpendo il Qatar, sede della più grande base militare Usa della regione, cercando di eliminare i negoziatori della parte avversa, Israele radicalizza il proprio eccezionalismo e manda un messaggio anche agli altri paesi arabi alleati di Washington, Arabia Saudita e Egitto in primis: in Medio Oriente comandiamo noi, attenti a non sbagliare linea, soprattutto sulla questione palestinese

Ennesimo episodio della politica del fatto compiuto, il tentativo israeliano di eliminare la leadership di Hamas a Doha “illumina” ciò che molti si ostinano a non vedere. Cercare di decapitare l’organizzazione islamista palestinese in simili frangenti aveva, infatti, intenti evidenti: far fallire ogni trattativa e mandare minacciosi segnali a quanti, alleati o meno, non gradiscono nuovi equilibri regionali che non contemplino limiti per Israele.

Difficile che, almeno sul versante negoziale, lo scopo non sia stato raggiunto: nessuno Stato, o organizzazione, può accettare di vedere colpito il suo vertice mentre discute una proposta che dovrebbe porre fine alle ostilità. Israele non ha mai nascosto la volontà di distruggere Hamas, ma perseguire tale obiettivo mentre si tratta significa ribadire che per il conflitto non è prevista alcuna soluzione politica: solo l’eliminazione o capitolazione del Nemico. Ogni altra opzione è falso movimento.

Esibizione muscolare, quella di Doha, che in uno scenario bellico può sembrare “normale”, ma il principio chiave della diplomazia è: se vuoi discutere con il nemico devi fare in modo che possa farlo. Cosa accadrebbe, ad esempio, se i russi lanciassero missili contro una delegazione ucraina, riunita in una capitale terza, su sollecitazione di Washington, per decidere se accogliere l’ukase di Mosca?

O, per restare a altri negoziati sotto le bombe, se durante la guerra del Vietnam Nixon e Kissinger avessero ordinato alla Cia di colpire i nordvietnamiti a Parigi mentre trattavano con gli Usa? In quello stesso periodo i B-52 bombardavano Hanoi, ma gli americani non mettevano nel mirino la delegazione guidata in Francia da Le Duc To: l’obiettivo era chiudere la guerra senza concedere troppo, non proseguirla.

Israele mostra, così, il nocciolo duro del suo eccezionalismo, concezione del mondo divenuta esasperata cultura politica, giustificazionista e aggressiva allo stesso tempo, con la destra nazionalista e nazionalreligiosa secondo cui il paese deve contare solo su sé stesso, perseguire, sempre e comunque i propri interessi, anche a scapito degli alleati e delle posizioni maggioritarie nella comunità internazionale.

Così aderisce formalmente alla trattativa ma cerca di sabotarla. O, come accaduto, colpisce il Qatar, sede della più grande base militare Usa della regione, e manda un messaggio anche agli altri paesi arabi alleati di Washington, Arabia Saudita e Egitto in primis: in Medio Oriente comandiamo noi, attenti a non sbagliare linea, soprattutto sulla questione palestinese.

Preda dei poco astratti furori di Benjamin Netanyahu – che nella guerra infinita vede il mezzo per durare, e dei folli progetti messianici dell’estrema destra nazionalreligiosa e kahanista di Smotrich e Ben Gvir, che vuole ricolonizzare Gaza e annettere la Cisgiordania - il governo israeliano non devia da questa strada. Impone all’Idf di entrare a Gaza City e fa evacuare forzatamente la popolazione, costretta a lasciare la città per venire concentrata in “campi umanitari” dai quali uscirà solo per lasciare la Striscia.

Dunque, per abbandonarla “volontariamente” o esserne espulsa. Pulizia etnica che non scandalizza il presidente – immobiliarista Trump, abbacinato dal nuovo vitello d’oro della riviera sulle macerie.

La presa d’atto della trasformazione di Israele da unica democrazia della regione a etnodemocrazia, della sua fuoriuscita da ogni residua logica multilaterale, del mutamento intervenuto nella sua, già sin troppo speciale, alleanza con l’America dopo il ritorno dello sconcertante tycoon alla Casa Bianca - che, peraltro, tutto permettendo a Bibi mette a rischio l’allargamento degli Accordi di Abramo alle principali monarchie del Golfo – dovrebbe indurre gli europei, con poche eccezioni colpevolmente immobili, a prendere posizione su un eccezionalismo che giustifica anche l’inimmaginabile.

