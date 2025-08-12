Uno spietato piano sulla pelle dei gazawi per tirare a campare e mettere gli alleati, che con Israele hanno piani strategici a lunghissimo termine, di fronte al fatto compiuto. Il divampare sempre più rischioso del conflitto interno pare destinato a raggiungere i livelli pre 7 ottobre
Netanyahu vuole occupare anzitutto il prossimo voto
12 agosto 2025 • 20:49
