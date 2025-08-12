Uno spietato piano sulla pelle dei gazawi per tirare a campare e mettere gli alleati, che con Israele hanno piani strategici a lunghissimo termine, di fronte al fatto compiuto. Il divampare sempre più rischioso del conflitto interno pare destinato a raggiungere i livelli pre 7 ottobre

Nelle analisi sul tanto assurdo quanto criminale piano Netanyahu di occupazione di tutta la Striscia di Gaza (a oggi l’Idf ne occupa circa il 75 per cento) si sorvola su un dato non secondario per capire l’accelerazione imposta dal premier israeliano. Da quando i partiti charedim, seppur in forme diverse, hanno abbandonato la maggioranza, si è, di fatto, aperta la campagna elettorale, destinata ad essere un vero e proprio redde rationem fra due parti della società, che nemmeno l’efferato attacco del 7 ottobre ha ricomposto.

Netanyahu sa bene di partire in svantaggio e ha piena consapevolezza che, in caso non riuscisse ad essere rieletto, su di lui non cadrebbero solo i processi per tangenti e corruzione, ma anche un’inchiesta sulle responsabilità del 7 ottobre, con l’aggravante del famoso dossier Bar, dove si parla di soldi arrivati dal Qatar, il principale finanziatore di Hamas, direttamente all’ufficio della presidenza del consiglio.

Il rischio, poi, è che la magistratura lo indaghi anche per crimini di guerra, non foss’altro per ripulire l’immagine dello stato agli occhi della comunità internazionale ed evitare o influenzare l’intervento delle Corti. In questo contesto da incubo, Bibi ha ideato il piano, che ha l’opposizione di tutto il mondo. Del resto, cosa portare in dote davanti agli elettori?

Una volta tramontata l’ipotesi di venire ricordato come il liberatore del Medio Oriente, portando in patria lo scalpo della Repubblica islamica, deve almeno poter dichiarare la sconfitta totale di Hamas, con relativo ritorno degli ostaggi: quelli vivi e quelli morti. Ma come fare di fronte a vecchi e nuovi alleati? Esclusi i paesi europei, di cui non credo si curi poi tanto, c’è il problema del mondo arabo, che verrebbe risolto allontanando l’idea di un’annessione vera e propria alla Ben-Gvir, dando ad una coalizione di paesi sunniti la gestione dell’intero territorio bonificato dai «terroristi».

E gli Usa? Trump ha il problema di dover dare segnali di risposta, perlomeno, alla crisi umanitaria nella Striscia. E allora, ecco la trovata: dare agli Usa la gestione degli aiuti alimentari. Si accomodi chi vuole prendersi in carico una situazione di quel tipo, che deve ingaggiare scontri a fuoco con miliziani infiltrati fra la folla, disposti a sacrificare il proprio popolo per poter lucrare ancora sugli aiuti. Cosa dicono i critici, fra cui me? Hamas non può essere sconfitta con la sola forza militare, se ancora non lo si fosse capito. Invece che la vittoria, Bibi rischia concretamente di portare a casa molte bare, che difficilmente si tramuterebbero in voti. Se mai Hamas si sentisse davvero minacciata nella propria esistenza, inizierebbe ad uccidere uno ad uno gli ostaggi, dando la colpa al fuoco amico israeliano.

Gestione della Striscia in mano araba? Bibi welcome! Dopo aver rifiutato il piano egiziano-saudita del marzo scorso, ora gli stessi paesi a cui ha chiuso la porta in faccia dovrebbero accettarlo ob torto collo, umiliandosi davanti alle proprie opinioni pubbliche. Non il manuale della diplomazia. Sulla gestione americana degli aiuti, aspettiamo che Trump invii i marines in una zona simil-Falluja.

Siamo di fronte a un lucido piano di pulizia etnica per spingere i palestinesi ad andarsene? Accusa che insegue Israele dal 1948. Ma siamo sempre lì: dove? Se milioni di ucraini hanno trovato riparo in Polonia e in altri paesi, i palestinesi trovano davanti un muro. Figuriamoci se Netanyahu non ha piena coscienza di tutto ciò.

Sembra, insomma, uno spietato piano sulla pelle dei gazawi per tirare a campare e mettere gli alleati, che con Israele hanno piani strategici a lunghissimo termine, non lo hanno mai mollato e continuano a stringere lauti affari, di fronte al fatto compiuto, moda dell’oggi inaugurata da Erdogan e Orban. Risultati? Scarsi. Anzitutto perché il discorso di Smotrich ha fatto capire che questa soluzione «né thè, né caffè» non soddisfa i palati dei coloni.

Secondo: il divampare sempre più rischioso del conflitto interno, che pare destinato a raggiungere i livelli pre 7 ottobre, quando i riservisti minacciarono di non rispondere alla chiamata dello Stato. Considerata anche la marcia di Ben-Gvir sulla Spianata, la campagna elettorale è iniziata. Onestamente, si sa come Israele ne entra, ma non come, e se, ne uscirà.

