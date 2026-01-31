Niscemi, tragedie siciliane nell’isola divorata dai suoi padroni

true false

Niscemi è solo uno dei tantissimi paesi sull’orlo del precipizio. Tutti fingono stupore ma c’è un’intera isola che frana. Una strada su quattro è interrotta da trent’anni, ci sono comuni dove l’acqua arriva ogni quindici giorni come trent’anni fa, come trent’anni comandano sempre gli stessi

Ma quante Niscemi dobbiamo aspettarci ancora in una Sicilia che si stanno divorando collina dopo collina, pezzo per pezzo? Per quanto tempo ancora sarà dissanguata dai suoi padrini e padroni un’isola che qualcuno vorrebbe non più isola grazie a un Ponte che, così andando, potrà raggiungere solo macerie, fango e precipizi? Le sceneggiate di questi giorni, le esibizioni politiche con contorno di afflizione e sdegno per la “tragedia” sono false perché tutti sanno che non c’è stata alcuna tragedia a