La polemica si sta già spegnendo, nonostante Schillaci salti il Meeting di Rimini per evitare tensioni. Ma finché l’alternativa sarà tra sì e no, sarà impossibile fare passi avanti. È qui che il metodo scientifico entra in gioco, come unico contrappeso possibile all’irrazionalità dilagante

La polemica politica sull’obbligatorietà delle vaccinazioni – nonostante il ministro della Salute Orazio Schillaci abbia dovuto cancellare la sua partecipazione al Meeting di Rimini per evitare possibili tensioni – si sta già spegnendo, dietro l’ormai noto paravento del «non era nel programma di governo», ma non per questo la proposta della Lega farà pochi danni. Si tratta infatti dell’ennesimo passo di un lento, ma costante cammino verso la svalutazione del metodo scientifico e la sfiducia in chi lo rappresenta. Si insinuano sospetti, si disseminano dati inesatti quando non palesemente falsi, si instillano paure irragionevoli.

Sgombriamo subito il campo dagli elementi ideologici che vanno riconosciuti come parte inevitabile del dibattito ma che, proprio in quanto tali, sfuggono all’analisi scientifica. Da un lato, il centrodestra privilegia la libertà individuale: se il vaccino creasse problemi anche a una sola persona su un milione, quella persona avrebbe il pieno diritto di decidere se correre o meno questo rischio.

Sul lato opposto, quello del centrosinistra, si insiste sulla responsabilità sociale di ognuno: se la scelta di non vaccinarsi può ledere le persone fragili che non possono essere a loro volta vaccinate, allora sarebbe un dovere civico accettare la vaccinazione.

Dal qualitativo al quantitativo

Da questa diatriba non si esce se si evita di confrontarsi con i dati disponibili per meglio definire il problema. Finché l’alternativa sarà tra sì e no, tra tutto e nulla, sarà impossibile fare passi avanti. È qui che il metodo scientifico entra in gioco. Anche se si tratta di un approccio che non può offrire sempre risposte definitive, è l’unico contrappeso possibile all’irrazionalità dilagante.

Bisogna fare ragionamenti quantitativi e non qualitativi, bisogna contare, sperimentare, verificare le ipotesi prima di decidere. Tutto si può cambiare e molto si cambierà, ma ci devono essere ragioni documentate per farlo. Non teorie scientifiche o antiscientifiche, non ipotesi, non convinzioni in buona o cattiva fede.

Cominciamo allora con il dire che ragionare di vaccinazioni in termini generali è una cosa priva di senso. Ogni vaccino deve infatti essere valutato singolarmente in termini di efficacia, effetti indesiderati e capacità di influenzare l’andamento della malattia nella comunità oltre che nel singolo vaccinato. Tra i tanti elementi che si usano per fare questa valutazione sono fondamentali la diffusione della malattia nella popolazione e la percentuale dei vaccinati (il cui valore ideale per impedire la circolazione della malattia viene in genere indicato nel 95 per cento).

È per questa ragione, per esempio, che per quattro vaccinazioni (morbillo, parotite, rosolia e varicella) in Italia è previsto che si rivaluti l’obbligatorietà ogni quattro anni. Sempre per questa ragione, l’obbligatorietà vaccinale varia, anche significativamente, tra gli stati europei. Senza entrare in un dettaglio eccessivo, basta dire che sono 14 gli stati che non prevedono alcuna obbligatorietà (ma raccomandano fortemente tutte le vaccinazioni che sono obbligatorie in Italia), mentre sono 16 quelli dove almeno un vaccino è obbligatorio.

In alcuni casi però, pur mancando il vincolo dell’obbligatorietà, l’iscrizione al nido o alla scuola materna non è consentita ai non vaccinati. Questa è anche la situazione degli Usa (salvo modifiche decise dall’attuale ministro no vax della Salute, Robert Kennedy Jr).

L’obbligatorietà nei numeri

Nel giugno 2017, le vaccinazioni dell’infanzia obbligatorie sono passate in Italia da quattro (tetano, difterite, polio ed epatite B) a 12, e nel 2018 in Francia da quattro a 11. Questo allargamento dell’obbligo vaccinale è stato dovuto alla ripresa di un andamento epidemico di alcune malattie (come il morbillo) che cresceva di pari passo con il calo della popolazione vaccinata. Secondo i dati dell’Istituto superiore di sanità, nel 2017 sono stati segnalati in Italia 4.885 casi di morbillo (contro i 256 del 2015 e gli 862 del 2016).

A questo punto è inevitabile guardare questi numeri con maggiore attenzione. L’infezione ha colpito, nell’88 per cento dei casi, persone non vaccinate e nel 6 per cento persone che avevano ricevuto una sola dose di vaccino. Per quanto riguarda le complicazioni più gravi del morbillo, l’encefalite e le convulsioni hanno interessato circa 1,5 malati su mille (contro 1-2 su un milione dovute alla vaccinazione!) e i morti riconosciuti sono stati quattro (0,8 per mille).

Nel 2024, nonostante l’obbligo vaccinale, vi è stato un altro importante picco epidemico con 1.045 casi, dei quali quasi la metà ha dovuto essere ricoverata in ospedale per complicazioni. Anche questa volta, quasi il 90 per cento di chi ha contratto la malattia non era stato vaccinato.

Questi numeri possono forse risultare noiosi, e saranno senz’altro controversi, ma ci piacerebbe sentirne discutere, almeno qualche volta, dai nostri politici e dai loro esperti.

© Riproduzione riservata