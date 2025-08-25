La polemica si sta già spegnendo, nonostante Schillaci salti il Meeting di Rimini per evitare tensioni. Ma finché l’alternativa sarà tra sì e no, sarà impossibile fare passi avanti. È qui che il metodo scientifico entra in gioco, come unico contrappeso possibile all’irrazionalità dilagante
Tra scienza e ideologia, sui vaccini non si può discutere senza dati
25 agosto 2025 • 18:32Aggiornato, 25 agosto 2025 • 18:32
