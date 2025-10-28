Occidente ed Europa, età dell’oro o buio. Così il mondo è al bivio come cento anni fa

true false

Dovremmo essere alle soglie di un futuro prospero perché il potenziale dell’umanità non è mai stato così immenso. Eppure, come all’inizio del ventesimo secolo, si sta profilando lo scenario peggiore. L’autoritarismo è diventato sempre più diffuso, arrivando a sovvertire anche le democrazie più consolidate. Se non stiamo attenti, l’intelligenza artificiale rischia di distruggere miliardi di posti di lavoro. Sembra proprio che la storia non ci abbia insegnato niente

Ogni generazione è convinta di vivere in un’epoca senza precedenti e caratterizzata da sfide uniche. Puntualmente, però, gli stessi schemi e le stesse motivazioni entrano in gioco indebolendo e persino distruggendo le civiltà, oppure rafforzandole e facendole prosperare. Per imparare dal passato occorre riconoscerne le simmetrie e le risonanze. L’ascesa e il declino delle potenze nel corso dei secoli, ad esempio, hanno stabilito alcuni principi fondamentali. Il più importante è che quando una po