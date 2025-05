Qualche giorno fa Ernesto Galli della Loggia ha scritto un editoriale sul Corriere della sera per difendere quella che secondo lui è una «rinascita dell’idea di Occidente». Ci vuole coraggio a farlo, proprio nei giorni in cui l’Occidente mostra il peggio di sé. Credo volesse anche rispondere alle critiche che su questo giornale sono state elegantemente poste da Marco Aime, ma non sono riuscito a trovare risposte. Quel che ho trovato è una frase di Erodoto che attesterebbe la supposta superiorità dell’Occidente: «Ogni anno mandiamo le nostre navi, rischiando le nostre vite e spendendo molto denaro, fin sulle coste dell’Africa per chiedere: Chi siete? Quali sono le vostre leggi? Qual è la vostra lingua? Loro non hanno mai mandato una nave per chiedercelo».

Francamente, non mi pare che il governo israeliano stia facendo domande di questo genere ai palestinesi di Gaza che si accinge a deportare. Non volendo, la frase citata dimostra ciò che si vuole negare contro ogni evidenza: se la supposta superiorità dell’Occidente è data dalla sua capacità di dare la parola all’altro, a Gaza si assiste al suo fallimento, non certo al suo trionfo. La verità è che ci sono frasi che proprio non andrebbero ricordate in certi frangenti della storia, perché risultano ridicole e, forse, pure offensive.

La coscienza occidentale

Del resto, mai come in questi giorni ho la sensazione che, se ci fosse ancora – ammesso ci sia mai stata - una coscienza occidentale, non ci occuperemmo di altro che di Gaza. E poiché non lo facciamo, è evidente che tale coscienza si è velocemente dissolta. Certo, ancora qualcuno prova a balbettare. Altri – tra questi in prima fila il governo italiano - restano muti per compiacere i potenti del presente, senza accorgersi che questo mutismo non potrà essere assolto dal tribunale della storia.

Mi pare che la vera questione da porsi – se si è onesti intellettualmente – non è dunque la questione della supposta superiorità dell’Occidente, ma della sua evidente e concretissima dissoluzione. L’Occidente, questa invenzione recente che ha preteso di eternarsi e che invece sta velocemente suicidandosi.

Quando è accaduta, questa dissoluzione che ci permette di accettare cose che solo fino a qualche anno fa avrebbero avuto come conseguenza delle condanne mediatiche e politiche generalizzate?

Andando a memoria, ricordo solo due episodi tra gli innumerevoli: la falsa “pistola fumante” di Colin Powell e lo scandalo di Abu Ghraib. È passato qualche decennio, non secoli.

In entrambi i casi l’Occidente agiva come una forza incontrollata e al di sopra sia del diritto sia della verità, ma al contempo si vergognava di mostrarsi come tale. Quella vergogna era ciò che lo salvava: l’Occidente non è mai stato un mostro di coerenza, ma la sua qualità fondamentale era la possibilità di costruire in sé la propria negazione, di potersi sempre vergognare di se stesso. Non c’era Occidente se non perché c’era anche la critica all’Occidente.

O forse, sorprendentemente, ha ragione Galli della Loggia. Stiamo assistendo alla rinascita dell’Occidente. Perché non possiamo non riconoscere che la sua storia è stata per millenni la storia del dominio della forza, non la storia della capacità di provare vergogna.

Il primato della forza

L’Occidente che ha provato a sostituire al primato della forza quello dei diritti è durato molto poco, in effetti. In questo poco tempo ha dimostrato di esser capace di auto-emendarsi, di sospendere il vanto sulla propria supposta superiorità, di riconoscersi responsabile della barbarie del colonialismo e dell’imperialismo, d’immaginare la guerra fuori dalla politica, di relativizzare se stesso aprendosi alla pluralità delle storie, di costruire progetti di democrazie che salvaguardassero l’uguaglianza e la dignità di tutti gli esseri umani. Ebrei e palestinesi, cittadini e non.

Ma l’Occidente dei diritti è stata una brevissima parentesi della sua storia, niente di più. La sua utopia concreta non è più il cosmopolitismo kantiano, ma la riviera di Gaza che l’IA ha bellamente immaginato per Trump e Netanyahu. Un’immagine falsa costruita facendo violenza al mondo vero, riducendolo in macerie, cimiteri, deportazioni. L’occidente che sta rinascendo è quello della pura forza, del puro dominio brutale su quelli che considera “altri”.

Non so se Gaza sia la fine dell’Occidente o la sua rinascita, la rivelazione definitiva della forza come sua unica verità. Io non lo so e forse non mi interessa davvero saperlo. La vera domanda è: può esistere da ora in poi una “parola occidentale”? Nel genocidio degli innocenti cui stiamo assistendo, non ci siamo definitivamente condannati al mutismo? L’Occidente - senza il limite della sua parola e della sua vergogna - rimane pura forza, potenza distruttrice e incapace di dare senso alle proprie azioni. Dopo Gaza, non resta che la lingua mozzata dell’Occidente. E anche noi qui, a masticare parole con la lingua mozzata.

