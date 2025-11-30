“cercare oltre”

Oltre la casa nel bosco. La sinistra si batta per lo Stato di diritto

L'ingresso della \\\"casa nel bosco\\\" a Palmoli dove Nathan Trevallion, fino a pochi giorni fa, viveva con Catherine Birmingham e i loro tre bambini, ricollocati insieme alla madre in una casa famiglia (FOTO ANSA)
Sergio Labatefilosofo
30 novembre 2025 • 18:00

Tutte le nostre battaglie sono oggi a difesa di ciò che resta delle istituzioni più direttamente biopolitiche: quelle che servono a vivere meglio estendendo i diritti a più persone possibili, contro quello Stato minimo che si rimodella contro la propria radice universalistica. Mentre la destra difende quelli che non vogliono curarsi, noi dovremmo difendere tutti quelli che non possono più farlo; parteggiare per lo stato di diritto contro lo stato di polizia

Negli ultimi cinquant’anni una parte della cultura di sinistra si è organizzata a partire da un celebre suggerimento di Foucault, per cui si tratta di apprendere l’arte di «non essere eccessivamente governati». Il filosofo sintetizzava con queste parole la necessità di sospettare di un potere che finisce per governare la nostra vita dall’inizio alla fine – la celebre “biopolitica” – e insieme d’immaginare che la resistenza all’eccesso del potere sulla vita possa avvenire sotto forma di “autonomi

Insegna Filosofia teoretica presso l'Università di Macerata. È stato presidente nazionale di Libertà e Giustizia.

