Ovvia, ci mancherebbe, la tesi secondo la quale un avviso di garanzia è – mi si scusi la tautologia – un avviso di garanzia, cioè una informazione a tutela dell’indagato. E che esso non prescriva in automatico dimissioni o rinunce a candidature.

Spero tuttavia non suoni blasfemo qualche distinguo onde non passare da un estremo all’altro. Dalle innegabili derive giustizialiste di un tempo all’oblio e alla deresponsabilizzazione della politica nel selezionare e, per quanto possibile, offrire garanzie ai cittadini circa l’affidabilità della classe politica e degli aspiranti a ruoli istituzionali.

Che non si passi cioè alla sconfessione tout court della convinzione apprezzabilmente maturata nel tempo – a ben vedere dopo e non dentro il fuoco e le forzature dei primi anni Novanta – che spettasse in primis alla politica “prevenire” la magistratura, non affidare a essa il compito di bonificare e moralizzare la vita pubblica. Anche per evitare che essa, magistratura, ceda alla tentazione di esondare, giustamente stigmatizzata dai sinceri garantisti. In forza, diciamo così, di un “principio di precauzione” (per mutuare lessico e concetti in uso nella cultura ambientalista).

Rammento che tale riflessione ispirò il varo della legge Severino – siamo nel 2012 – che, al netto di qualche sbavatura, certo non può essere iscritta sotto la cifra del giustizialismo. Firmata non da un magistrato, ma da un avvocato di rango, ministro del governo Monti, di sicuro non un estremista forcaiolo. Acquisito il principio che l’avviso di garanzia non è una condanna, non dovrebbe passare l’idea che si debba rinunciare a un vaglio previo caso per caso.

Già diverso e più problematico un rinvio a giudizio ovvero la prospettiva di un processo e di un dibattimento che, sia chiaro, anch’essi, non intaccano il principio della non colpevolezza sino a giudizio definitivo, ma espongono le istituzioni eventualmente rappresentate a incertezza e contraccolpi. Mi spiego: anche senza avviso di garanzia, si danno situazioni che suggeriscono un passo indietro dettato da pressanti ed evidenti ragioni di natura etico-politica. A chi è candidato e a chi riveste ruoli politico-istituzionali.

Ripeto: per un dovere di trasparenza e di riguardo verso i cittadini e le istituzioni. Per preservare la fiducia degli uni e la dignità delle altre, entrambi beni preziosi e mai come oggi insidiati, che dovrebbero fare premio sulle legittime ambizioni dei singoli e sulle chance di successo dei partiti. Mi sembrano considerazioni ovvie e tuttavia tira un’aria che suggerisce di riproporle. Considerazioni che totalmente prescindono dai casi al momento in discussione.

Non ne prescindono invece quelle che attengono a un altro profilo. Alludo a quelle evocate da Vincenzo De Luca. Preciso: considero il suo modo di fare politica – il suo familismo, la sua arroganza, la sua stucchevole teatralità – esemplare in negativo, un caso di scuola di quella cattiva politica che, a detta dei grandi meridionalisti, è stata la condanna del nostro sud.

E tuttavia, con qualche imbarazzo, essendo evidente che egli si esprime mosso da sentimenti personali revanscisti, mi tocca dargli ragione su un punto: è censurabile che europarlamentari eletti solo lo scorso anno già abbandonino Strasburgo.

Vanamente Prodi, lo scorso anno, aveva ammonito a prendere sul serio e a onorare quel mandato, specie da chi dice di credere nella Ue. L’ennesimo cattivo esempio di chi mostra di avere interpretato l’elezione al parlamento europeo come una “sistemazione” transitoria, un premio da fine mandato, dopo essersi battuto per ottenerne un altro. Un punto, questo, che accomuna De Luca ai suoi bersagli.

