Goodbye New York: per sopravvivere, l’Onu deve abbandonare gli Usa

Le Nazioni Unite hanno un futuro? Nonostante l’infinità di crisi che è chiamata ad affrontare, la loro capacità di fornire risultati è diminuita, anche a causa dei continui attacchi cui vengono sottoposte, non ultimo quello da parte di Trump. Non c'è modo di andare avanti senza ridimensionare le sue ambizioni e le sue capacità. Da questo punto di vista, il trasferimento della sede centrale fuori dagli Usa è un passo naturale