Goodbye New York: per sopravvivere, l’Onu deve abbandonare gli Usa

Le Nazioni Unite hanno un futuro? Nonostante l’infinità di crisi che è chiamata ad affrontare, la loro capacità di fornire risultati è diminuita, anche a causa dei continui attacchi cui vengono sottoposte, non ultimo quello da parte di Trump. Non c'è modo di andare avanti senza ridimensionare le sue ambizioni e le sue capacità. Da questo punto di vista, il trasferimento della sede centrale fuori dagli Usa è un passo naturale
L’Assemblea generale delle Nazioni Unite è sempre un’occasione per fare il punto sullo stato del mondo. Ma quest’anno, in occasione dell’80º anniversario della fondazione dell’Onu, è stata anche un’occasione per fare il punto sull’organizzazione stessa. Da qualsiasi punto di vista, la situazione dell’Onu è disastrosa. L’aggressione russa all’Ucraina e le crescenti tensioni tra Usa e Cina non possono essere imputate all’Onu, ma evidenziano un problema fondamentale. Il Consiglio di sicurezza – dov