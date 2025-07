La procura di Palermo ha fatto ricorso in Cassazione contro la sentenza di assoluzione del leader della Lega, ritenendo che i giudici di primo grado avessero interpretato male le norme vigenti. Non è «accanimento», come dice Giorgia Meloni, ma tutela della legalità

«È surreale questo accanimento», ha detto Giorgia Meloni su X, commentando la decisione della procura di Palermo di ricorrere in Cassazione contro la sentenza di primo grado che ha assolto Matteo Salvini dai reati di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. «Mi chiedo cosa pensino gli italiani di tutte queste energie e risorse spese così, mentre migliaia di cittadini onesti attendono giustizia», ha aggiunto la presidente del Consiglio.

Meloni sembra avere una scarsa considerazione dell’interesse pubblico alla legalità. Proviamo a spiegare la questione, partendo dal ricorso della procura.

Gli errori del tribunale

Il ricorso evidenzia una serie di errori dei giudici di primo grado. Tra gli altri, la sentenza dice che il dovere di salvare le vite umane in mare è un principio di «diritto internazionale universalmente riconosciuto». Ma da tale dovere i giudici non fanno discendere a carico degli stati costieri, come sarebbe logico, l’obbligo di cooperare con i «capitani delle navi che prestano assistenza imbarcando persone in pericolo», in base alla «chiara normativa internazionale sul soccorso in mare», bensì una mera «esortazione» a farlo. E ciò è sbagliato – sostiene la procura – anche perché la relativa norma della Convenzione Sar non utilizza il condizionale, cioè il verbo “dovrebbe” (should), ma il verbo “deve” (shall).

A queste conclusioni sono giunte di recente pure le Sezioni unite civili della Cassazione sul caso della nave Diciotti. Anche allora, a causa della mancata concessione del porto di sbarco, che il ministero dell’Interno riteneva andasse indicato da altri stati, la nave con i migranti era rimasta vari giorni in acque territoriali. Le convenzioni internazionali, hanno detto i giudici, non prevedono semplici “raccomandazioni”, ma doveri di intervento, tra cui la concessione di un posto sicuro (Pos).

«Il negato sbarco non solo si pone in contrasto con la normativa internazionale sul soccorso in mare, ma viola pure l’articolo 13 della Costituzione», ha detto ancora la Cassazione, affermando che sulla Diciotti i migranti subirono «un’arbitraria privazione della libertà personale». Lo stesso vale, secondo la procura, nel caso Open Arms. Il tribunale di Palermo ha ritenuto che «la supposta incompetenza italiana al rilascio del Pos» autorizzasse il ministro Salvini a trattenere i naufraghi a bordo. Ma la libertà personale può essere limitata solo con «atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge», dice l’articolo 13.

Il commento di Giorgia Meloni

L’ordinamento prevede tre gradi di giudizio – che possono essere due nel caso di ricorso “per saltum”, cioè saltando l’appello – per fornire alle parti ogni rimedio teso a correggere errori di fatto o di diritto e ad assicurare una decisione il più possibile “giusta”.

La procura ha optato per il “saltum” perché il tribunale di Palermo non ha smentito la sua ricostruzione dei fatti, quindi sarebbe stato inutile un altro grado di merito, ma avrebbe interpretato non correttamente leggi e convenzioni internazionali. Da qui la decisione di rivolgersi direttamente al giudice di legittimità, cioè la Cassazione, che ha competenza in caso di presunta «inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche».

Quando Meloni parla di “accanimento” dei magistrati con l’uso di risorse pubbliche dovrebbe riflettere sul fatto che il ricorso della procura non serve a ottenere una condanna a ogni costo, ma a garantire l’interesse pubblico alla legalità, al di fuori di ogni logica di parte. Questo dovrebbe essere anche l’interesse della presidente del Consiglio, la quale avrebbe fatto bene ad astenersi dal commentare il ricorso nell’ottica della tutela della propria maggioranza di governo, anziché della collettività.

E se ci sono altri cittadini innocenti che attendono giustizia, come dice Meloni, la responsabilità non è della procura di Palermo che ricorre contro la sentenza assolutoria di Salvini. Basti pensare che il decreto-legge Sicurezza ha introdotto 14 nuovi reati, con conseguente ingolfamento dei tribunali. Su questo la presidente non ha nulla da dire?

