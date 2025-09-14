Dopo lo sconfinamento dei droni russi in Polonia e Romania si dovrebbe discutere di garanzie per l’Europa e non soltanto per Kiev (anche vista la volontà di disimpegno degli Stati Uniti). Non si tratta di andare alla guerra con la Russia, ma al contrario creare le condizioni per una pace capace di durare

Basta parlare di garanzie di sicurezza per l’Ucraina. Una provocazione? Ovviamente sì, ma è un pungolo necessario proprio perché lo sconfinamento dei droni russi in Polonia e Romania non permette più di ridurre la questione della sicurezza europea all’Ucraina. È evidente, infatti, che la perseveranza di Putin nel conflitto, le difficoltà di Trump nel trovare un accordo di pace e le divisioni europee sul fronte di guerra abbiano condotto oramai ad un allargamento del concetto di sicurezza che non è più rinviabile. Oggi si dovrebbe discutere di garanzie di sicurezza all’Europa e non soltanto all’Ucraina, anche vista la volontà di disimpegno su tal fronte degli Stati Uniti. Non si tratta, come credono erroneamente certi pacifisti di andare alla guerra con la Russia, ma al contrario creare le condizioni per una pace capace di durare.

Non è più possibile concepire la difesa europea come una serie di problemi separati: il confine dell’Ucraina è diventato il nuovo confine della sicurezza in Europa. La sopravvivenza di una Ucraina indipendente, senza condizionamenti russi sulla sua sovranità, rappresenta una condizione fondamentale per la stabilità dell’intero Vecchio Continente.

Sostenere l’Ucraina non può dunque più essere visto come semplice solidarietà verso l’aggredito, ma si traduce nella necessità di costruire una partnership strategica in cui il contributo di Kiev alla sicurezza continentale sia formalmente riconosciuto. Le capacità militari dimostrate dall’esercito ucraino e la resistenza al tentativo di aggressione rappresentano oggi uno dei cardini della deterrenza europea. Anzi, oggi l’esercito ucraino è tra i più forti d’Europa, anche considerate le innovazioni e le sperimentazioni sui campi di battaglia che hanno avuto luogo in questi anni di guerra.

Qui, tuttavia, si potrebbe fare una ulteriore provocazione: ha senso davvero di parlare di contingenti europei in Ucraina che quasi certamente Putin non accetterà mai? Ai governi dell’Unione europea conviene seguire la linea spinta soprattutto dal Regno Unito, che però è un’isola lontana dalla Russia e con una cultura politica della guerra molto più forte di quella continentale? Sarebbe forse più utile, oltre a fornire ancora sostegno economico e di armamenti agli ucraini, rafforzare la prima linea militare dei paesi europei a contatto con il confine ucraino.

In altre parole, l’architettura della sicurezza va ripensata: è necessario integrare l’Ucraina in un sistema di difesa condiviso che non sia solo una risposta a crisi, ma un deterrente credibile impossibile da ignorare per qualsiasi potenziale aggressore dei paesi europei. Questo significa sviluppare un sistema difensivo collettivo e una cooperazione costante su tutti i fronti, inclusi la difesa aerea e le capacità di risposta alle minacce ibride.

Trascurare il peso strategico di questo scenario significa indebolire l’Europa, ma una politica di sicurezza va fatta tenendo conto riflessi interni ed esterni. Forse bisognerebbe evitare di parlare di truppe in Ucraina prima del tempo, spaventando una opinione pubblica oramai per gran parte retriva all’uso dello strumento militare quando non c’è in gioco l’esistenza del proprio paese, e focalizzarsi invece sulla creazione di un complesso militare-industriale che sia al limitare dell’Ucraina più che dentro di essa.

Ciò scoraggerebbe la Russia ad intraprendere allargamenti del conflitto nell’est Europa, permetterebbe ai governi europei di restare in piedi e non cadere sul pacifismo, aiuterebbe forse Trump a chiudere un accordo con Putin che non potrebbe usare strumentalmente la questione delle truppe dei paesi Nato in Ucraina e al tempo stesso di costruire una difesa fuori dall’Ucraina ma pronta a muoversi all’orizzonte nel caso di una ripresa del conflitto.

