Ora più che mai, l’anti-fascismo dev’essere complessivo, pervasivo, presente in tutti gli aspetti della vita. La speranza migliore, per il prossimo 25 aprile, è che tutti coloro che ancora aspettano la loro liberazione marcino nelle piazze d’Italia

Il 25 aprile non sarà mai una festa museale e risaputa. Non lo sarà perché le minacce autoritarie contro cui hanno lottato i resistenti sono vive più che mai adesso. Ma non lo sarà mai anche perché il patrimonio dell’antifascismo è capace di illuminare aspetti anche inaspettati.

Il 25 aprile di quest’anno, per esempio, arriva dopo una serie di episodi che costituiscono un attacco univoco contro i diritti Lgbt. I più recenti sono l’ordine esecutivo di Donald Trump del 20 gennaio, l’emendamento costituzionale approvato dal parlamento ungherese il 14 aprile, la sentenza della Corte suprema del Regno Unito del 20 aprile: tutti questi atti insistono sul riconoscimento legale solo dei due sessi biologici (o, meglio, dei due sessi biologici prevalenti nella maggior parte dei casi a livello genitale) e hanno, come conseguenza giuridica, limiti ai diritti delle persone trans.

Dividere il mondo

Tutte queste dichiarazioni che si affannano a dividere il mondo multiforme della sessualità e dell’affettività degli esseri umani secondo dicotomie nette ricordano da vicino l’affermazione stentorea attribuita a Benito Mussolini che liquidava il bisogno di legislazione punitiva dell’omosessualità nelle leggi razziali del 1938 affermando che in Italia gli uomini erano tutti maschi, attivi, virili e poco inclini a certe debolezze.

In realtà, il fascismo prese di mira i gay, con episodi di rimarchevole crudeltà, non risultando inferiore al nazismo (gli omosessuali nei campi di concentramento nazista furono circa 50.000). Per esempio, il questore di Catania, Alfonso Molina, nel 1939 organizzò la deportazione e il confino di 45 uomini su un’isola delle Tremiti, San Domino, condannandoli a un regime di isolamento anche peggiore di quello dei confinati politici nella vicina isola di San Nicola.

La città e l’isola

La vicenda di questi deportati e la loro imperfetta e iniziale coscienza di gruppo discriminato vengono ricostruite magistralmente nel volume di Gianfranco Goretti e Tommaso Giartosio La città e l’isola. Omosessuali al confino nell’Italia fascista (Donzelli, 2006). Ma alcuni uomini gay, e persino i pittoreschi femminielli, capirono ben presto che quel regime calpestava non solo le libertà politiche, ma anche la loro libertà di esistere. I femminielli napoletani furono in prima fila nelle giornate di Napoli del 1943. E il capitolo della partecipazione di uomini e donne gay e lesbiche alla Resistenza è ancora una materia che aspetta l’esplorazione degli storici.

Come allora, gli autoritarismi di adesso vogliono un mondo fatto di divisioni nette e se la realtà dell’amore e della sessualità umana resiste a questo tentativo di incasellamento, se il dato biologico è sfumato, i governi autoritari ricorrono alle pesanti armi della legge e del potere per annientare e cancellare le differenze.

Peccato che una parte del femminismo sia attraversata da paure molto simili a quelle di chi vede con terrore la deviazione da una differenza netta, rigida, dai contorni non sfumati. E neanche papa Francesco è riuscito ad andare oltre una generica bonomia, un accoglimento degli omosessuali come peccatori da perdonare, nonostante nulla impedisca che la tradizione cattolica riconosca che tutte le manifestazioni della natura umana e della sua capacità di amare siano volute e benedette da Dio (come spiega molto efficacemente Eduardo Savarese in Lettera di un omosessuale alla Chiesa di Roma, e/o, 2015).

Liberi tutti e tutte

La Resistenza è stata opposizione a tutti i tentativi di reprimere le libertà umane – da quelle politiche a quelle esistenziali, che oggi associamo ai cosiddetti diritti civili. Il 25 aprile liberava tutti e tutte – uomini e donne di tutte le fedi, le idee, i ceti, gli orientamenti sessuali e i generi – dalla cappa del fascismo.

Si è parlato moltissimo, in maniere talvolta distorte e infauste, di Resistenza tradita o Resistenza da realizzare. Certamente, si deve ancora realizzare il portato di liberazione complessiva che scrollarsi di dosso il fascismo, grazie alla lotta partigiana, poteva produrre.

Ottant’anni dopo il primo 25 aprile, forse una liberazione del genere e dei generi, una Liberazione queer, può entrare a far parte della discussione, dei valori e degli orizzonti di chi ancora crede nell’antifascismo. Ora più che mai, l’anti-fascismo dev’essere complessivo, pervasivo, presente in tutti gli aspetti della vita. La speranza migliore, per il prossimo 25 aprile, è che tutti coloro che ancora aspettano la loro liberazione marcino nelle piazze d’Italia.

