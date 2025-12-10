Commenti

Paesi sicuri e Cpr, quella del governo non è una vittoria

L'ultimo incontro a Roma tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il suo omologo albanese Edi Rama (FOTO ANSA)
L'ultimo incontro a Roma tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il suo omologo albanese Edi Rama (FOTO ANSA)
L'ultimo incontro a Roma tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il suo omologo albanese Edi Rama (FOTO ANSA)
Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollinigiurista
10 dicembre 2025 • 19:51

Alcune dichiarazioni rese dopo l’approvazione da parte del Consiglio dell’Ue dei regolamenti su paesi sicuri e return hub mostrano quanto la propaganda abbia preso il posto dei fatti e del diritto. Non è corretto affermare che l’Italia abbia fatto da apripista con i centri in Albania, che ora tali centri potranno funzionare e che i magistrati italiani siano stati smentiti

Le dichiarazioni di esponenti della maggioranza, dopo l’approvazione da parte del Consiglio Affari interni dell’Unione europea dei nuovi regolamenti su paesi sicuri e return hub, mostrano quanto la propaganda abbia ormai preso il posto dei fatti e del diritto. Non è corretto affermare che l’Italia abbia fatto da apripista con i centri in Albania, che ora tali centri potranno funzionare e che i magistrati italiani siano stati smentiti. Il Consiglio Ue Il Consiglio ha approvato – ora serve l’acc

Per continuare a leggere questo articolo

Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollinigiurista

Giurista, lavora presso un'Autorità indipendente. È autrice di articoli e paper in materia giuridica, nonché di contributi a libri per IBL. A titolo personale.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE