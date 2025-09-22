Riconoscere la Palestina: la mobilitazione planetaria, la rincorsa della politica

true false

Se ci fosse una sorta di “democrazia globale”, lo Stato palestinese vedrebbe la luce domattina. Oramai sono ben 153 paesi sui 193 rappresentati all’Onu ad aver compiuto il grande passo, a parte una serie di resistenze, prime fra tutte quelle di Germania e Italia. E c’è chi dice che il riconoscimento «non servirebbe a nulla»: ma qui si parla di un passo che sancisce il volere della stragrande maggioranza degli umani di questo pianeta. E che, come tale, pesa. Moltissimo