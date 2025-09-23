Solo un governo vassallo è contro lo stato palestinese

true false

Se il riconoscimento è un gesto politico inteso a mandare soprattutto un messaggio di profonda riprovazione al governo Netanyahu e in subordine di sostegno alle aspirazioni di molti palestinesi, anche il non riconoscimento è un gesto politico. Se il cancelliere tedesco Merz sente giustamente il peso di un passato indimenticabile, le motivazioni del governo italiano appaiono fragili e sono forse opportunistiche