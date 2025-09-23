E sulla Palestina il sovranismo meloniano andò (ancora una volta) in cortocircuito

true false

Una forza politica nazionalista come FdI dovrebbe dare per scontato che i palestinesi si meritino uno Stato e un riconoscimento internazionale della loro volontà di autodeterminazione. Accade invece che la premier e il suo ministro degli Esteri si allineino con un fronte imperiale che in questo momento è rappresentato da Trump e dalla sua politica di sostegno a Netanyahu

Gli Stati europei che hanno riconosciuto lo Stato di Palestina sono Francia, Belgio, Lussemburgo, Portogallo, Malta, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania, Bulgaria, Cipro, Svezia, Slovenia, Spagna e Irlanda – sedici su ventisette. Il fatto che gli altri Stati riconoscano uno Stato ha conseguenze politiche importanti. Significa che gli Stati dichiarano che un certo popolo – un gruppo di persone che si sentono tali – ha diritto ad autodeterminarsi. Ciò non vuol dire che il popol