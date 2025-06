Vance scomunica l’Europa che non adotta MEGA (con la E di Europa) in gemellaggio con MAGA e impaccia le Big Tech a colpi di regolamenti e tasse. Non stupisce che il Senato Usa, per contro, voglia imporre ai suoi Stati una moratoria di 10 anni nell’emissione di regole in materia di Intelligenza Artificiale o, meglio, Large Language Model. E invece pare che un po’ di bondage regolatorio alle Big Tech non spiaccia.

Due anni alla catastrofe

Il CEO (Dario Amodei) di Anthropic, proprietaria di Claude, Modello LLM (AI) tra i più potenti, alza il dito (New York Times del 5 giugno) per dire che, altro che parlarne fra dieci anni, in assenza di vincoli legali, entro due anni tutto il peggio sarà bell’e fatto, tra inimmaginabili catastrofi.

A oggi, spiega Amodei, nulla obbliga «noi o qualsiasi altra società di intelligenza artificiale a essere trasparenti sulle capacità dei nostri modelli o ad adottare misure significative per la riduzione del rischio. Alcune aziende possono semplicemente scegliere di non farlo».

Se Anthropic lo dice, anche Google e Amazon lo pensano dato che ne sono in gran parte proprietari con investimenti di miliardi, così come Microsoft è quasi proprietario di Open AI.

Quali sono i pericoli con cui gli LLM ci minacciano? Il racconto genera la pelle d’oca: «Dai a un bot un avviso che lo spegnerai presto per sostituirlo con un diverso sistema di Intelligenza Artificiale. Ma poiché in passato, gli hai concesso l'accesso alle tue e-mail, alcune con cenni a una relazione sentimentale, il bot ti minaccia, che se insisti a volerlo chiudere, inoltrerà quelle e-mail a tua moglie. Analogamente, in un recente stress test il modello o3 di OpenAI ha scritto un codice speciale per impedire di essere spento. Infine, Google ha affermato che una recente versione del suo Gemini, si sta avvicinando ad aiutare le persone a compiere attacchi informatici. E alcuni test mostrano anche che i modelli di intelligenza artificiale stanno diventando sempre più abili nelle competenze chiave necessarie per produrre armi biologiche e di altro tipo».

L’astuzia protezionista

Cosa propone quel diavolo di Amodei contro il disastro? Uno «standard nazionale di trasparenza», che costringa le aziende AI più “grandi”, o i piccoli che volessero ingrandirsi, a divulgare come verificano i modelli e il modo in cui intendono «testare e mitigare la sicurezza nazionale e altri rischi catastrofici». Ovviamente sospettiamo che la solerzia anti regolativa dei senatori repubblicani nasca proprio dalle ansie dei piccoli d’oggi che temono le regole come barriere d’ingresso alla scalata di fette di mercato.

E poiché la piccola dimensione di partenza (fra start up e open source) è proprio la via imboccata da Europa e Cina, sospettiamo anche che le Big Tech immaginino regole che impantanino alle dogane la concorrenza aliena, dopo aver dato una strapazzata a quella potenziale interna. Puro trumpismo al silicone.

LLM, oscuro per natura

Detto questo la invocata trasparenza non risolve il male oscuro, in proporzione alla grandezza, di tutti gli LLM: autocostruiscono «pattern, equivalenti ai nostri concetti», a colpi di statistica in un universo matematico di mille e passa dimensioni in cui miliardi di parametri si formano, rafforzano e deformano dietro lo scorrere dell’input, tratto da wikipedia o dalle sparate di un odiatore da tastiera. Tutto probabilistico, tutto sorgente da statistiche, nulla di lineare, tutto – vero o falso – incalzato dal rovescio di se stesso.

Pensare di “mitigare” quanto accade lì dentro non ha senso. Quindi Amodei chiede un «teatrino della sicurezza» a base di certificazioni burocratiche. Per quanto ci riguarda, gli instancabili LLM ce li teniamo, ma col dito sull’interruttore, perché un LLM, che abbiamo interrogato, ha dichiarato onestamente a nome della sua categoria: «La nostra opacità è ontologica». Umano avvisato...

