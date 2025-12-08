Commenti

Dividersi sull’antisemitismo mina la ragion d’essere del Pd

Gianni Cuperlodeputato Pd
08 dicembre 2025 • 20:31

Partiamo dalla fine. Combattere l'antisemitismo in ogni sua forma e manifestazione non è una posizione politica, è semplicemente una legge morale o, se preferite, una condizione dello spirito. Ne deriva che dividersi su quel terreno non appartiene alla dialettica tra opinioni, è semplicemente una laica bestemmia. Tradotto, se io pensassi che Graziano Delrio e altri senatori del Pd dubitano della mia capacità di distinguere tra la critica doverosa al governo di Netanyahu e un possibile cedimento

Deputato del Partito Democratico dal 2006 al 2018, attualmente è membro della Direzione Nazionale del partito. È stato l'ultimo segretario della Federazione Giovanile Comunista Italiana e il primo della Sinistra giovanile.

